- Home
- Entertainment
- Venu Swamy: విజయ్, త్రిష విషయంలో వేణు స్వామి చెప్పిందే జరిగింది.. రెండేళ్ల ముందే బయటపెట్టాడుగా..!
Venu Swamy: విజయ్, త్రిష విషయంలో వేణు స్వామి చెప్పిందే జరిగింది.. రెండేళ్ల ముందే బయటపెట్టాడుగా..!
Venu Swamy: తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆయన ఎన్నికల్లో గెలవడం సంగతి పక్కన పెడితే.. ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్కువ ఆసక్తిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ కి సంబంధించి వేణు స్వామి మాట్లాడిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
Venu Swamy
తెలుగు ప్రజలకు వేణు స్వామిని స్పెషల్ గా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటి వరకు ఆయన చెప్పిన ఏ జోస్యం అబద్ధం కాలేదు. మరీ ముఖ్యంగా సెలబ్రెటీల గురించి ఆయన చెప్పినవన్నీ జరుగుతూనే వస్తున్నాయి. మొదటిసారి.. నాగ చైతన్య , సమంత విడాకులు తీసుకుంటారు అని ఆయన మొదట చెప్పినప్పుడు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. కానీ.. పెళ్లైన నాలుగేళ్ల తర్వాత సమంత, నాగచైతన్య నిజంగానే విడాకులు తీసుకున్నారు. దీంతో.. అప్పటి నుంచి వేణు స్వామి చెప్పింది జనాలు నమ్మడం మొదలుపెట్టారు.
ఆ తర్వాత.. లావణ్య, వరుణ్ తేజ్ పెళ్లి గురించి, వెరీ రీసెంట్ గా విజయ్- రష్మిక పెళ్లి దాకా వేణు స్వామి చెప్పినట్లే జరిగాయి. ఈ క్రమంలో.. రెండేళ్ల క్రితం వేణు స్వామి మాట్లాడిన పాత వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ఆ వీడియోలో ఆయన చెప్పింది.. విజయ్, త్రిష ల గురించే అనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.
రెండేళ్ల క్రితమే చెప్పిన వేణు స్వామి..
వీడియోలో వేణు స్వామి ఏం చెప్పాడంటే.. ‘ సౌత్ ఇండియాకు చెందిన ఆల్రెడీ పెళ్లి అయిన ఓ హీరో.. భార్యతో విడాకులు తీసుకొని.. మరో హీరోయిన్ ని వివాహం చేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది’ అని చెప్పారు. ఇది రెండేళ్ల క్రితం వీడియో అయినప్పటికీ.. విజయ్, త్రిష జీవితాలను సరిగా సరిపోయిందనే కామెంట్స్ వినపడుతున్నాయి.
నెటిజన్ల రియాక్షన్...
ప్రస్తుతం విజయ్.. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే.. తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలకు ముందే.. విజయ్ కి ఆయన భార్య సంగీత విడాకులు ఇస్తానంటూ ప్రకటించడం సంచలనం రేపింది. విజయ్ కి ఒక హీరోయిన్ తో అక్రమ సంబంధం ఉందనే కారణంతోనే సంగీత విడాకులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఆ హీరోయిన్ త్రిష అని ఆమె డైరెక్ట్ గా చెప్పకపోయినా.. త్రిష నే అని అందరూ భావించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ విడాకుల వ్యవహారం పూర్తిగా ముగిసిన తర్వాత విజయ్, త్రిష పెళ్లి జరగబోతోందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏది ఏమైనా వేణు స్వామి వీడియో చూసి.. ఇంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పారు అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.