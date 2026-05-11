- Vijay Kids: తల్లి సంగీతకు మదర్స్ డేకి అద్భుతమైన బహుమతి ఇచ్చిన విజయ్ పిల్లలు..నెటిజన్లు ఫిదా
Vijay Kids: తల్లి సంగీతకు మదర్స్ డేకి అద్భుతమైన బహుమతి ఇచ్చిన విజయ్ పిల్లలు..నెటిజన్లు ఫిదా
TVK Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మదర్స్ డే రోజున తల్లికి మర్చిపోలేని బహుమతి ఇచ్చాడు అని విజయ్ అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తుంటే.. విజయ్ పిల్లలు వాళ్ల అమ్మకు అంతకంటే గొప్ప బహుమతి ఇవ్వడం విశేషం.
విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం...
చెన్నైలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో ఆదివారం విజయ్.. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. అభిమానులు, పార్టీ నాయకుల మధ్య పండగ వాతావరణంలా ఈ వేడుక జరిగింది.
ఈ ప్రమాణస్వీకారానికి విజయ్ తల్లిదండ్రులు కూడా హాజరయ్యారు. మదర్స్ డే రోజునే ప్రమాణ స్వీకారం చేసి.. తన తల్లికి విజయ్ గొప్ప బహుమతి ఇఛ్చాడు అని అభిమానులు నెట్టింట కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా త్రిష..
ఈ ప్రమాణ స్వీకారంలో చాలా మంది తమిళనాడు ప్రజలు.. విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం పై కంటే… మరో రెండు విషయాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించారు. ఒకటి త్రిష అయితే.. రెండోది విజయ్ పిల్లలు.
జనాల ఆసక్తికి తగినట్లుగానే త్రిష పట్టుచీరలో చాలా అందంగా తయారై ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ గా నిలిచారు. అంతేకాదు.. అక్కడికి రాగానే.. విజయ్ తల్లి శోభను ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు. విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు త్రిష చాలా ఎమోషనల్ అవ్వడం విశేషం.
ఇక.. ఈ ఫంక్షన్ లో విజయ్ పిల్లలు వస్తారని అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూసినా.. వారు ఈ కార్యక్రమానికి దూరంగానే ఉండిపోయారు.
తల్లి కోసం తండ్రి విజయానికి దూరంగా పిల్లలు..
ఒకవైపు త్రిష సంబరాలు చేసుకుంటుంటే, మరోవైపు విజయ్ భార్య సంగీత, పిల్లలు జాసన్ సంజయ్, దివ్య సాషా ఈ వేడుకలో ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇది తమిళ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. విజయ్, సంగీత విడాకుల ప్రాసెస్లో ఉన్నారనే వార్తల మధ్య, పిల్లలు ఈ ఫంక్షన్కు రాకపోవడం ద్వారా పరోక్షంగా తల్లికి సపోర్ట్ చేసినట్లు అయ్యిందని విశ్లేషిస్తున్నారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ కార్యక్రమం జరిగింది 'ప్రపంచ మాతృదినోత్సవం' రోజున. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజే పిల్లలు తమ తండ్రి అతిపెద్ద విజయోత్సవానికి దూరంగా ఉండి, తల్లి సంగీతతో ఉన్నారని అంటున్నారు. "నాన్న గెలుపును బాయ్కాట్ చేసి అమ్మకు సపోర్ట్ చేశారు. మదర్స్ డే రోజు సంగీతకు ఇంతకంటే విలువైన గిఫ్ట్ ఏముంటుంది" అని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.