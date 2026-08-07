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- Varun Tej: లావణ్యని అందుకే పెళ్లి చేసుకున్నా, ఎట్టకేలకు బయటపెట్టిన వరుణ్ తేజ్.. పెళ్ళికి ముందు 3 ఏళ్ళ పాటు..
Varun Tej: లావణ్యని అందుకే పెళ్లి చేసుకున్నా, ఎట్టకేలకు బయటపెట్టిన వరుణ్ తేజ్.. పెళ్ళికి ముందు 3 ఏళ్ళ పాటు..
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం థియేటర్స్ లో సందడి షురూ చేసింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో వరుణ్ తన భార్య లావణ్య గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Varun Tej
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం నేడు శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ఆడియన్స్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ దక్కుతోంది. చాలా కాలంగా వరుణ్ తేజ్ హిట్ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. వరుణ్ తేజ్ నటించిన గత నాలుగైదు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్రంగా నిరాశ పరిచిన సంగతి తెలిసిందే.
కొరియన్ కనకరాజుకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్
కొరియన్ కనకరాజు చిత్రానికి వస్తున్న పాజిటివ్ టాక్ ఇలాగే కొనసాగితే వరుణ్ తేజ్ ఎట్టకేలకు హిట్ అందుకున్నట్లే. వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి జంటగా థియేటర్స్ లో ఈ చిత్రాన్ని చూశారు. దీనితో అభిమానుల్లో అక్కడ సందడి నెలకొంది. వరుణ్ తేజ్ రీసెంట్ గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన భార్య లావణ్య త్రిపాఠి గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. లావణ్యని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాను అనే విషయాన్ని వరుణ్ ఎట్టకేలకు బయటపెట్టారు.
లావణ్య నాకు అపోజిట్
ఎవరో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను లావణ్యని పెళ్లి చేసుకోలేదు. నాకు సరైన జోడీ అని అనిపించినప్పుడే నిర్ణయం తీసుకున్నా. నాకు భిన్నమైన వ్యక్తిత్వం లావణ్యది. నేను రిజర్వ్డ్ గా ఉంటాను. ఆమె చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది. నేను కూడా మాట్లాడేలా చేసింది. అందరితో కలిసిపోయే వ్యక్తిత్వం తనది. లైట్ హార్టెడ్ గా ఉంటుంది. ఈ అంశాలన్నీ లావణ్యలో నాకు నచ్చాయి. నాకు కరెక్ట్ పర్సన్ అనిపించింది.
పెళ్ళికి ముందు మూడేళ్లపాటు..
పెళ్ళికి ముందు మేమిద్దరం మూడేళ్ళ పాటు కలసి ట్రావెల్ చేశాం. ఆ టైంలో ఒకరినొకరం బాగా అర్థం చేసుకున్నాం. లావణ్య.. వ్యక్తుల స్థాయిని బట్టి కాకుండా అందరితో గౌరవంగా ఉంటుంది. ఆమెలో బాగా నచ్చే గుణం అదే. ఆమె పెరిగిన వాతావరణం చాలా బావుంటుంది అని వరుణ్ తెలిపారు.
మిస్టర్ మూవీతో మొదలైన లవ్ స్టోరీ
లావణ్య త్రిపాఠి, వరుణ్ తేజ్ మిస్టర్ చిత్రంలో కలసి నటించారు. అప్పుడే వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. ప్రస్తుతం లావణ్య, వరుణ్ దంపతులకు ఓ కొడుకు సంతానం. కొరియన్ కనకరాజు తర్వాత వరుణ్ తేజ్ తన సోదరి నిహారిక నిర్మాణంలో బరి అనే చిత్రంలో నటించబోతున్నారు.