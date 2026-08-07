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- Vijay Divorce Twist: విజయ్ విడాకుల కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకున్న సంగీత.. త్రిషకి షాక్
Vijay Divorce Twist: విజయ్ విడాకుల కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకున్న సంగీత.. త్రిషకి షాక్
తమిళనాడు సీఎం, నటుడు దళపతి విజయ్ తో విడాకుల కోసం 8 నెలల క్రితం చెన్నై కోర్టులో ఆయన భార్య సంగీత పిటిషన్ వేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అనూహ్యంగా ఆ పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకుంది. వీరి విడాకుల వివాదానికి తెరపడింది.
విజయ్తో విడాకుల పిటిషన్ ఉపసంహరించుకున్న సంగీత
తమిళనాడుతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన నటుడు, తమిళనాడు సీఎం దళపతి విజయ్ విడాకుల కేసు అనూహ్యంగా సుఖాంతమైంది. ఇది ఊహించని పరిణామం. దాదాపు 8 నెలల తర్వాత, విజయ్ భార్య సంగీత తాను దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకున్నారు. 8 నెలల క్రితం, ప్రస్తుత తమిళనాడు సీఎం అయిన 'దళపతి' విజయ్ జోసెఫ్తో మనస్పర్థల కారణంగా ఆయన భార్య సంగీత చెన్నై కోర్టులో విడాకులకు దరఖాస్తు చేశారు. ఈ కేసులో రెండుసార్లు విచారణకు ఈ జంట హాజరుకాలేదు. అంతేకాదు, కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణ జరపాలని విజయ్, సంగీత వేర్వేరుగా కోర్టును కోరారు. ఈ నేపథ్యంలోనే, ఆగస్టు 8, 2026న కోర్టు విచారణకు తేదీని ఖరారు చేసింది.
విజయ్, సంగీత విడాకుల కేసులో ట్విస్ట్
అయితే, ఈరోజు శుక్రవారం (ఆగస్టు 8) జరిగిన అనూహ్య పరిణామంలో, విజయ్ భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం తన విడాకుల పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్నారు. 12 పేజీల అప్లికేషన్ను కోర్టుకు సమర్పించి, పిటిషన్ వెనక్కి తీసుకోవడానికి గల కారణాలను వివరించారు. విడాకులు కోరడానికి గల కారణాలను కూడా అందులో పేర్కొన్నారు. గత 8 నెలల కాలంలో తన భర్త ప్రవర్తనలో చాలా మార్పు వచ్చిందని, అందుకే విడాకుల పిటిషన్ను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు. దీంతో, చట్టప్రకారంగానే ఆమె విడాకుల పిటిషన్ ఉపసంహరించుకున్నట్లయింది.
త్రిషకి షాకిచ్చిన సంగీత
దీంతో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య ఉన్న కుటుంబ కలహాలు, విడిపోయే నిర్ణయం ముగిసిపోయినట్లే. ఈ ఊహించని పరిణామంతో విజయ్ అభిమానులు, కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తానికి, ఇటీవల తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్ జోసెఫ్ వ్యక్తిగత జీవితం ఈ కేసు వల్ల బాగా వార్తల్లో నిలిచింది. ఇది ప్రతిపక్షాలకు ఒక అస్త్రంగా మారింది. కానీ, ఇప్పుడు సంగీత కేసును వెనక్కి తీసుకోవడంతో, దారి తప్పిన విజయ్ సంసారం మళ్లీ గాడిన పడినట్లయింది. అన్ని ఊహాగానాలకు, ఆందోళనలకు తెరపడింది. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు నెటిజన్లు రియాక్ట్ అవుతున్నారు. ఇది త్రిషకి పెద్ద షాక్ అంటున్నారు. సంగీతతో విజయ్ విడిపోతే, త్రిషని పెళ్లి చేసుకుంటారనే ప్రచారం జరిగిన నేపథ్యంలో ఈ కామెంట్లు రావడం గమనార్హం.