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- Peddi: పెద్ది మూవీలో తప్పులన్నీ బయటపెట్టిన సీనియర్ రచయిత.. రాంచరణ్ హీరో కాకపోయి ఉంటే ఏం జరిగేది ?
Peddi: పెద్ది మూవీలో తప్పులన్నీ బయటపెట్టిన సీనియర్ రచయిత.. రాంచరణ్ హీరో కాకపోయి ఉంటే ఏం జరిగేది ?
రాంచరణ్ నటించిన పెద్ది మూవీ థియేట్రికల్ రన్ పూర్తి చేసుకుని ప్రస్తుతం ఓటీటీలో ఆడియన్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ మూవీలో జరిగిన తప్పుల గురించి సీనియర్ రచయిత ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Ram Charan
రాంచరణ్ నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం పెద్ది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి విజయం సాధించింది. కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో ఆశించిన సక్సెస్ అందుకోలేదు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రానికి లాభాలు వచ్చాయి. 400 కోట్ల వరకు గ్రాస్ రాబట్టినట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. పెద్ది మూవీ రాంచరణ్ నటనకు ప్రతి ఒక్కరి నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. రాంచరణ్ కెరీర్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్ ఇచ్చాడని అంతా అంటున్నారు. సీనియర్ రచయిత పరుచూరి గోపాల కృష్ణ కూడా పెద్ది మూవీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పెద్ది మూవీలో ప్రధాన సమస్య ఇదే
పరుచూరి మాట్లాడుతూ పెద్ది మూవీ గురించి కొందరు ఒకలా, మరికొందరు మరోలా మాట్లాడారు. నాకు మాత్రం పెద్ది మూవీ నచ్చింది. అయితే కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. అవి సరిచేసుకుని ఉంటే ఈ చిత్రం ఇంకా అద్భుతంగా ఉండే అవకాశం ఉండేది. ఈ చిత్రానికి ప్రధాన సమస్య లెన్త్. ఒక ఊర్లో రైలు ఆగాలి అనే చిన్న పాయింట్ మీద 3 గంటలకు పైగా సినిమా అంటే జోక్ కాదు. కానీ సినిమా మొత్తాన్ని రాంచరణ్ సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా తన భుజాలపై మోశారు.
రాంచరణ్ హీరో కాకపోయి ఉంటే..
రాంచరణ్ తర్వాత ఈ మూవీ క్రెడిట్ దర్శకుడికే దక్కుతుంది అని పరుచూరి అన్నారు. అయితే ఆయన ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు సుకుమార్ అనుకుని పొరపాటున పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కిన సంగతి తెలిసిందే. పెద్ది మూవీలో రాంచరణ్ హీరో కాకపోయి ఉంటే, ఇంకెవరైనా నటించి ఉంటే ఈ సక్సెస్ కూడా దక్కేది కాదు అని పరుచూరి అన్నారు.
హీరోయిన్ కి ప్రాధాన్యం లేదు
ఈ మూవీలో హీరోయిన్ పాత్రకి ప్రాధాన్యం తక్కువ. ఈ మూవీలో ఇతర పాత్రలు తెలుగు వాళ్ళ గెటప్ లకు దూరంగా ఉన్నాయి. అంతగా గుర్తు పట్టేవిధంగా లేవు. హీరోకి క్రికెట్ లో ఎదురు దెబ్బ తగులుతుంది. కుస్తీలో కూడా ఎదురు దెబ్బ తగులుతుంది.
అది మాస్ ఆడియన్స్ కి నచ్చదు
హీరో అన్నిసార్లు దెబ్బ తినడం క్లాస్ ఆడియన్స్ కి నచ్చుతుందేమో కానీ మాస్ ఆడియన్స్ కి అంతగా నచ్చదు అని పరుచూరి అన్నారు. ఈ చిత్రానికి మంచి కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. కానీ రాంచరణ్ రేంజ్ కి తగ్గట్లుగా రాలేదు అని అనిపించినట్లు పరుచూరి పేర్కొన్నారు.