2026లో రాబోయే 5 రొమాంటిక్ సినిమాలు ఇవే.. లిస్ట్ లో రకుల్, రష్మిక, కృతిసనన్ మూవీస్
లవ్ అండ్ వార్ నుండి కాక్టెయిల్ 2 వరకు: 2026 బాలీవుడ్ రొమాన్స్కు మంచి సంవత్సరంగా కనిపిస్తోంది. ఆధునిక సంబంధాలు, గొప్ప భావోద్వేగాలు, యువత అభిరుచి, తేలికపాటి కామెడీతో పాటు కొత్త జంటలతో దర్శకులు ప్రేమను చూపిస్తున్నారు.
Romantic Movies Releasing In 2026
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ 'లవ్ అండ్ వార్' నుండి ఆధునిక 'కాక్టెయిల్ 2' వరకు, 2026 బాలీవుడ్ రొమాంటిక్ సినిమాలతో నిండి ఉంది. దర్శకులు అభిరుచి, సంఘర్షణ, మారుతున్న భావోద్వేగాలతో ప్రేమను చూపిస్తున్నారు.
లవ్ అండ్ వార్
ఈ ఏడాది అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'లవ్ అండ్ వార్'లో రణబీర్, ఆలియాతో పాటు విక్కీ కౌశల్ కూడా నటిస్తున్నారు. 2025 క్రిస్మస్ నుండి 2026 మార్చికి వాయిదా పడింది. భన్సాలీ మార్క్ గ్రాండ్ రొమాంటిక్ కథతో వస్తోంది.
పతీ పత్నీ ఔర్ వో 2
'పతీ పత్నీ ఔర్ వో 2'తో దర్శకుడు అజీజ్ తన 2019 హిట్ సినిమాను కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయుష్మాన్, సారా, వామికా, రకుల్ నటిస్తున్న ఈ సినిమా 2026 మార్చి 4న విడుదల కానుంది. రొమాన్స్, కామెడీతో వస్తోంది.
చాంద్ మేరా దిల్
'చాంద్ మేరా దిల్'లో అనన్య పాండే, లక్ష్య కొత్త జంటగా నటిస్తున్నారు. ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు వివేక్ సోనీ దర్శకుడు. 2026 ఏప్రిల్ 10న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం యువతను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.
కాక్టెయిల్ 2
'కాక్టెయిల్ 2'లో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న నటిస్తున్నారు. 2026 జూన్లో విడుదల కానుంది. 2012 'కాక్టెయిల్'కు కొనసాగింపుగా, ఆధునిక ప్రేమ, స్నేహం, సంఘర్షణను చూపిస్తుంది.
హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై
డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' ఒక రొమాంటిక్ కామెడీ. వరుణ్ ధావన్, మృణాల్ ఠాకూర్, పూజా హెగ్డే నటిస్తున్నారు. 2026 జూన్ 5న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ప్రేమ, సంబంధాలపై సరదాగా ఉంటుంది.