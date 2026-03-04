Vijay: ఎన్నికల ప్రచారానికి గంట ప్రయాణం..విజయ్ ఎంత ఖర్చు పెట్టాడో తెలుసా?
Vijay: తంజావూరు ప్రచారం కోసం టీవీకే నాయకుడు విజయ్ తలపతి ప్రైవేట్ జెట్ లో ప్రయాణించారు. ఈ విమానంలో ప్రయాణించడానికి ఒక గంటకు ఎంత ఖర్చు అయ్యిందో మీకు తెలుసా?
TVK Leader Vijay
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీని త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. ఈ ఎన్నికలు దగ్గరపడుతున్న వేళ.. టీవీకే నాయకుడు విజయ్ చాలా ఉత్సాహంగా ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇటీవల సేలం, వెల్లూరులో ప్రచారం చేయగా.. ఈ రోజు తంజావూరులో ప్రచారం చేయనున్నారు. తంజావూరు జిల్లాలోని తిరువయ్యూరు సమీపంలోని అయ్యసామి పట్టిలో ఈ ప్రచారం జరుగుతుంది.
4900 మంది మాత్రమే ఈ కార్యక్రహానికి హాజరయ్యేలా పోలీసులు అనుమతి ఇచ్చారు. QR కోడ్ ఉన్న ప్రత్యేక ఎంట్రీ టికెట్ ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ కార్యక్రమానికి అనుమతి ఉంది. మరెవరినీ దీనికి అనుమతించే అవకాశం లేదు.
విజయ్ ప్రయాణించే జెట్ విమానం స్పెషాలిటీ...
కాగా, తంజావూరు ప్రచారంలో పాల్గొనడానికి టీవీకే నాయకుడు విజయ్ చెన్నై నుండి తిరుచ్చికి ప్రైవేట్ విమానంలో వెళ్లారు. అతను ప్రయాణించిన ప్రైవేట్ విమానం పేరు 'VT-KJR - ఎంబ్రేర్ లెగసీ 650'. ఇది అత్యాధునిక లగ్జరీ ప్రైవేట్ విమానం. ఈ రకమైన విమానం టైటాన్ ఏవియేషన్ ఇండియా కంపెనీకి చెందినది.
సుదూర ప్రయాణాల కోసం రూపొందించిన ప్రత్యేక హెవీ జెట్ విమానం ఇది. ఈ విమానం గంటకు 845 కిలో మీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. ఇది 41,000 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగురుతుంది. ఈ ప్రత్యేక విమానం లో విశాల క్యాబిన్ ని స్పెషల్ గా డిజైన్ చేయడం విశేషం.
ఈ జెట్ విమానంలో 13 నుంచి 14 మంది ఒకేసారి ప్రయాణించగలరు. దీనికి 3 ప్రత్యేక క్యాబిన్లు ఉన్నాయి. ప్రయాణీకులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. భోజన సదుపాయాలు కూడా అందులోనే ఉంటాయి. ఈ విమానాన్ని ఎక్కువగా ముఖ్యమైన వ్యాపారవేత్తలు, వీఐపీలు మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు.
విమానం ఖర్చు..
కాగా, ఈ విమానంలో ప్రయాణించాలంటే.. ఒక్కో ప్రయాణికుడు గంటకు రూ.5 నుంచి రూ.9లక్షల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విమానాన్ని ఒక్క రోజు అద్దెకు తీసుకోవడానికి సుమారు రూ.25 లక్షల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు విజయ్ కూడా ఈ రోజు ఆ జెట్ విమానానికి రూ.25లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.