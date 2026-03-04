సాయి పల్లవి 4000 కోట్ల సినిమాలోకి.. హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఎంట్రీ?
దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ భారీ ప్రాజెక్ట్ 'రామాయణం'లో రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పుడు బయటికొచ్చిన ఈ వార్త సినిమాపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ లోకి ఓ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
రాముడిగా రణ్బీర్ , సీతగా సాయిపల్లవి..
సాయి పల్లవి, రణ్బీర్ కపూర్ నటిస్తున్న 'రామాయణం' సినిమా గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. సుమారు రూ.4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను తీస్తున్నారు. ఈ ఏడాది దీపావళికి మొదటి భాగం రిలీజ్ కానుంది. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా మొదటి భాగం షూటింగ్ పూర్తయినట్లు చెబుతున్నారు. ఇందులో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడిగా యశ్, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్నారు.
హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్
ఈ నేపథ్యంలో, హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ఈ సినిమాలో కీలక బాధ్యత తీసుకున్నారని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత అయిన నోలన్, సినిమా ఫైనల్ ఎడిటింగ్, వీఎఫ్ఎక్స్, సౌండ్ డిజైన్ పనులను పర్యవేక్షిస్తారని సమాచారం. ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ హోయ్ట్ వాన్ హోయ్టెమా కూడా టెక్నికల్ టీమ్లో చేరుతున్నారని అంటున్నారు.
రామాయణం టెక్నికల్ పనులు
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ టెక్నికల్ పనులు 2026 ఆగస్టు నుంచి మొదలవుతాయి. దీనికోసం 72 రోజుల షెడ్యూల్ సిద్ధం చేశారని తెలిసింది. 'ఓపెన్హైమర్' సినిమాకు పనిచేసిన జెన్నిఫర్ లేమ్ ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తారని, ఆమె పనిని నోలన్ పర్యవేక్షిస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఆస్కార్ విజేతలు పనిచేస్తున్నారు.
ఇంకా, ఈ సినిమాకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ కలిసి సంగీతం అందిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. చాలా మంది ఆస్కార్ విజేతలు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యారని సమాచారం. ఈ సినిమాను ఐమ్యాక్స్ (IMAX) ఫార్మాట్లో రూపొందించి, అదే ఫార్మాట్లో రిలీజ్ చేయడం మరో విశేషం.
ప్రపంచస్థాయిలో రామాయణం
అయితే, ఈ వార్తలపై నిర్మాతలు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ, 'రామాయణం' ప్రపంచస్థాయిలో రూపుదిద్దుకుంటున్న భారతీయ సినిమాగా అంచనాలు పెంచేస్తోంది. ఈసినిమా కోసం దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.