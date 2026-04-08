Sneha Reddy: అల్లు అర్జున్ భార్య సంపాదన ఎంతో తెలుసా? స్నేహా రెడ్డి ఆస్తులు, లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ వివరాలు
పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహా రెడ్డి గురించి చాలా విషయాలు అందరికి తెలియవు. ఆమె చదువు, వ్యాపారాలు, ఆస్తి విలువ, ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా?
అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహా రెడ్డి టాలెంట్..
పాన్-ఇండియా సూపర్స్టార్గా అల్లు అర్జున్ ఫేమస్ అయితే, ఆయన భార్య స్నేహా రెడ్డి కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. స్టార్ హీరోకు భార్యగా మాత్రమే కాదు.. ఒక వ్యాపారవేత్తగా, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఆమె సక్సెస్ అయ్యారు. తన సింప్లిసిటీ, డిఫరెంట్ లైఫ్స్టైల్తో సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
వ్యాపార కుటుంబం నుంచివచ్చి..
స్నేహా రెడ్డి హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రముఖ వ్యాపార కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. ఆమె తండ్రి పేరు కంచర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి . ఆయన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, ఒక ఇంజనీరింగ్ సంస్థకు అధిపతి. మంచి క్రమశిక్షణతో కూడిన వాతావరణంలో పెరిగిన స్నేహ, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు.
అల్లు అర్జున్ కు పోటీగా సంపాదన..
స్నేహ తన గ్లామర్ తోనే కాదు, చదువులోనూ ముందున్నారు. ఆమె అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. అక్కడ మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. మొదట విద్యా రంగంలో పనిచేసి, ఆ తర్వాత వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక స్టూడియోను కూడా నడుపుతున్నారు. పలు బ్రాండ్లతో కలిసి పనిచేస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. నెలకు లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు.
స్నేహా రెడ్డి ఆస్తుల విలువ..
స్నేహా రెడ్డి తన వ్యాపారాలు, సోషల్ మీడియా ద్వారా లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆమె సొంత ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 40 నుంచి 50 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. స్టైలిష్ ఫ్యాషన్ నుంచి ట్రావెల్ డైరీల వరకు, తన లైఫ్కు సంబంధించిన విషయాలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అభిమానులతో పంచుకుంటారు.
అల్లు అర్జున్, స్నేహా రెడ్డి ప్రేమకథ
స్నేహా రెడ్డి, అల్లు అర్జున్ల ప్రేమకథ ఒక ఫెయిరీ టేల్ లాంటిది. వీరిద్దరూ కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఒక పెళ్లిలో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. తొలిచూపులోనే ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. కొంతకాలం డేటింగ్ తర్వాత, 2011 మార్చిలో హైదరాబాద్లో అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు.ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కొడుకు అల్లు అయాన్, కూతురు అల్లు అర్హ. సెలబ్రిటీ హోదా ఉన్నప్పటికీ, స్నేహ, అల్లు అర్జున్ తమ పిల్లలతో సరదాగా గడిపిన క్షణాలను తరచుగా ఆన్లైన్లో పంచుకుంటూ చాలా సింపుల్గా ఉంటారు.
స్నేహా రెడ్డికి సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫాలోయింగ్..
స్నేహా రెడ్డి ఇప్పుడు మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లతో ఒక పాపులర్ సోషల్ మీడియా పర్సనాలిటీగా మారారు. ఫ్యాషన్, ఫిట్నెస్ నుంచి ఫ్యామిలీ మూమెంట్స్ వరకు ఆమె పెట్టే పోస్టులు తరచుగా వైరల్ అవుతుంటాయి. ఎంతోమంది యువ అభిమానులకు ఆమె ఒక స్టైల్ ఐకాన్గా నిలిచారు.ఒక వ్యాపారవేత్త కూతురిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా మారిన స్నేహా రెడ్డి.. అంత పెద్ద స్టార్ భార్య అయినా.. తన సొంత కాళ్ల మీద నిలబడాలని ప్రయత్నించడం.. చాలా మందికి ఆదర్శం.