- Home
- Entertainment
- Trisha Tattoo: ట్రెండింగ్ లో త్రిష టాటూ, సీఎం విజయ్ ఈవెంట్ లో స్టార్ హీరోయిన్ స్పెషల్ లుక్
Trisha Tattoo: ట్రెండింగ్ లో త్రిష టాటూ, సీఎం విజయ్ ఈవెంట్ లో స్టార్ హీరోయిన్ స్పెషల్ లుక్
నటుడి నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమం రాజకీయంగా పెద్ద చర్చ అవుతుందనుకుంటే, అనూహ్యంగా నటి త్రిష వేలిపై ఉన్న ఓ చిన్న టాటూ ఇంటర్నెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో పెద్ద సంచలనం
త్రిష ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి వచ్చిన క్షణం నుంచి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద సంచలనం మొదలైంది. ఆకాశ నీలం రంగు కంచివరం చీర, జుట్టులో మల్లెపూలతో సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపించిన త్రిష, ఆ ఈవెంట్లో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు. ఆమె జనానికి అభివాదం చేస్తున్నప్పుడు, కెమెరాలు ఆమె వేలిపై ఉన్న చిన్న టాటూను జూమ్ చేశాయి. దీంతో ఆ టాటూ స్పష్టంగా కనిపించింది. గంటల వ్యవధిలోనే 'త్రిష టాటూ', 'విజయ్ సీఎం' అనే హ్యాష్ట్యాగ్లు ట్రెండింగ్లోకి వచ్చాయి. చాలా మంది అభిమానులు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ (X)లో స్క్రీన్షాట్లు, మీమ్స్తో హోరెత్తించారు.
మరింత రెచ్చిపోయిన అభిమానులు
ఆ తర్వాత ఆ టాటూ త్రిష రాశిచక్రమైన 'వృషభ రాశి' (Taurus) అని తెలిసింది. త్రిషకు జ్యోతిషం, పాజిటివ్ ఎనర్జీపై నమ్మకం ఉందని గతంలో చెప్పడంతో, ఈ విషయం ఆన్లైన్లో మరింత వైరల్ అయింది. వెంటనే, జ్యోతిషంకి సంబంధించిన పేజీలు త్రిష వృషభ రాశికి, విజయ్ కర్కాటక రాశికి (Cancer) మధ్య సంబంధం గురించి విశ్లేషించడం మొదలుపెట్టాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, వృషభ, కర్కాటక రాశుల వారు మానసికంగా మంచి భాగస్వాములుగా ఉంటారని, వారి మధ్య నమ్మకం, స్థిరత్వం ఉంటాయని చెబుతారు. దీంతో ఇంటర్నెట్లో అభిమానులు మరింత రెచ్చిపోయారు.
విజయ్ విజయంలో పాత్ర..
త్రిష 'లక్కీ టారస్ ఎనర్జీ' వల్లే విజయ్ రాజకీయ విజయం సాధించారని వైరల్ రీల్స్, ఫ్యాన్ ఎడిట్స్ క్రియేట్ చేశారు. వాస్తవానికి, ఒక టాటూకి, ఎన్నికల ఫలితానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కానీ తమిళనాడులో సినిమా, రాజకీయాలు, సెంటిమెంట్ కలగలిసి ఉంటాయి కాబట్టి, ఇలాంటి చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద చర్చకు దారితీస్తాయి.
రాజకీయాల్లోకి వస్తారేమోనని ఊహాగానాలు
ఈ సంఘటన ఇంత వైరల్ అవ్వడానికి మరో కారణం కూడా ఉంది. చాలా మంది త్రిషను దివంగత నేత జె. జయలలితతో పోల్చడం మొదలుపెట్టారు. ఒక రాజకీయ కార్యక్రమంలో త్రిష నిలబడిన తీరు, ఆమె హుందాతనం చూసి, తమిళనాడు సినిమా-రాజకీయ వారసత్వం గుర్తుకొస్తోందని సోషల్ మీడియాలో యూజర్లు కామెంట్ చేశారు. భవిష్యత్తులో త్రిష కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తారేమోనని కొందరు ఊహాగానాలు చేశారు.
స్పందించని త్రిష..
ఇక ఎంత మంది ఎన్ని అన్నా.. ఈ పుకార్లపై త్రిష స్పందించలేదు. ఆమె మౌనం ఈ చర్చను మరింత పెంచింది. చివరికి, ఒక చిన్న టాటూ రాత్రికి రాత్రే వైరల్ టాపిక్గా మారింది. విజయ్ విజయం వెనుక పొత్తులు, ప్రచారం, ప్రజా సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ, ఇంటర్నెట్ మాత్రం త్రిష రూపంలో తనకంటూ ఒక సింబాలిక్ కథను సృష్టించుకుంది. ఈ టాటూ రాజకీయాలను మార్చలేదు, కానీ 2026లో తమిళనాడులో జరిగిన అతిపెద్ద రాజకీయ ఘట్టం చుట్టూ జరిగిన చర్చను మాత్రం కచ్చితంగా మార్చేసింది.