- Home
- Entertainment
- Nayanthara: నయనతార కెరీర్ లో చెత్త సినిమాలు, ఆ ఒక్క మూవీ చేసినందకు ఇప్పటికీ బాధపడుతున్న హీరోయిన్
Nayanthara: నయనతార కెరీర్ లో చెత్త సినిమాలు, ఆ ఒక్క మూవీ చేసినందకు ఇప్పటికీ బాధపడుతున్న హీరోయిన్
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో లేడీ సూపర్ స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతోంది నయనతార. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అద్భుతమైన సినిమాలు చేసిన ఆమె.. తన కెరీర్ లో కొన్ని చెత్త సినిమాలు కూడా చేసింది. మరీ ముఖ్యంగా ఆమె చేసిన ఓ మూవీ విషయంలో ఇప్పటికీ బాధపడుతోంది.
సౌత్ లేడీ సూపర్ స్టార్ గా నయనతార..
40 ఏళ్ళు దాటినా.. ఇప్పటికీ హీరోయిన్ గా మంచి ఫామ్ లో ఉంది నయనతార. సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఆమె లేడీ సూపర్ స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతోంది. అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే హీరోయిన్ గా నయనతార రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. 20 ఏళ్లకు పైగా ఇండస్ట్రీలో సక్సెసె ఫుల్ హీరోయిన్ గా ఆమె కొనసాగుతోంది.
తెలుగులో ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్, నాగార్జున, వెంకటేష్, బాలయ్య లాంటి స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో మెరిసింది నయన్. తమిళ్ లో రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్, అజిత్, విజయ్, లాంటి స్టార్స్ తో నటించి మెప్పించింది. నయనతర కెరీర్ లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ మాత్రమే కాదు.. భారీ డిజాస్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటిలో ఆమెకు కూడా నచ్చని చెత్త సినిమాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా.
నయనతార ఎందుకు చేశానా అని బాధపడ్డ మూవీ..
సాధారణంగా తమ కెరీర్ లో చెత్త సినిమా ఏదని అడిగితే ఫ్లాప్ మూవీ పేరు చెబుతారు. కానీ నయనతార మాత్రం చిత్రంగా ఓ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ తన కెరీర్ లోనే అత్యంత చెత్త సినిమా అని చెప్పింది. ఆ సినిమా మనేదో కాదు సూర్య సరసన నటించిన గజినీ చిత్రం.
గతంలో ఓ రేడియో షోలో మాట్లాడిన నయన్.. దర్శకుడు మురుగదాస్ తనకు చెప్పిన పాత్ర వేరు.. చిత్రీకరించిన విధానం వేరు అని నయన్ తెలిపింది. ఆ చిత్రంలో మొదట నాదే ప్రధాన పాత్ర అనుకున్నా.. ఆసిన్ చేస్తోంది సెకండ్ హీరోయిన్ గా అని భావించా. కానీ చివరకు గజినీ మూవీలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చిందని నయనతార బాధపడింది. తన కెరీర్ లో అది చెత్త ఎక్స్ పీరియన్స్ అంటోంది నయన.
నయనతార డ్యూయల్ రోల్..
నయనతార కెరీర్ లో మరో చెత్త సినిమాగా నిలిచింది ఐరా. లేడీ సూపర్ స్టార్ ద్విపాత్రాభినయం చేసినప్పటికీ, ఈ హారర్ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ఆకట్టుకోలేదు. లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలలో నయనతారకు సక్సెస్ లు ఎక్కువ.. కానీ ఈసినిమా మాత్రం అభిమానులను నిరాశపరిచింది.
నయనతార మూవీ కెరీర్ లో డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈసినిమాతో పాటు నయన్ తార, శివకార్తికేయన్ జంటగా నటించిన మిస్టర్ లోకల్ సినిమా కూడా నయన్ కెరీర్ లో చెత్త సినిమాగా నిలిచింది. 2019 లో వచ్చిన ఈమూవీ కథ, స్క్రీన్ ప్లే తో పాటు ఓవర్ ఆల్ గా కంటెంట్ బాలేదన్న విమర్శలు వచ్చాయి.
మరికొన్ని ప్లాప్ లు..
నయనతార కెరీర్ లో చాలా ప్లాప్ సినిమాలు ఉన్నాయి.. కానీ చెత్త సినిమాల లిస్ట్ లోకి మాత్రం కొన్ని సినిమాలే ఉన్నాయి. అందులో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించి అన్నాత్తే కూడా ఒకటి. ఈమూవీ భారీ అంచనాల నడుమ వచ్చి డిజాస్టర్ గా మిగిలింది. ఇక నయనతార ఏరి కొరి సెలెక్ట్ చేసుకున్న అన్నపూరణి,కొలయుదిర్ కాలం లాంటి కొన్ని సినిమాలు ఆమె కెరీర్ లో భారీ డిజాస్టర్లు గా నిలిచాయి.
ఇక నయనతార కెరీర్ ను నిలబెట్టిన సినిమాల్లో చంద్రముఖి, వల్లభ, సింహ, జవాన్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం నయనతార కొన్ని తమిళ, మలయాళ సినిమాలతో పాటు బాలయ్య జోడీగా మరోసినిమా చేస్తున్నారు. అంతే కాదు సల్మాన్ ఖాన్ తో వంశీ పైడిపల్లి తెరకెక్కించబోయే పాన్ ఇండియా సినిమాలో నయనత్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.