నటి త్రిష, వివాదాలను పక్కనపెట్టి తన కెరీర్లో దూసుకెళ్తున్నారు. చిరంజీవి, మోహన్లాల్ వంటి స్టార్ హీరోలతో ఆమె నటించిన సినిమాలు వరుసగా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇది ఆమె 'సెకండ్ ఇన్నింగ్స్'ను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
వివాదాలను దాటుకుంటూ..
తొలి సినిమాలో చూసినంత అందంతో, ఉత్సాహంతో త్రిష ఇప్పటికీ కనిపిస్తారు. దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ఇరవై ఏళ్లుగా 'కలల రాణి'గా తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నారు. ఇటీవల కొన్ని రాజకీయ వివాదాలు ఆమెను చుట్టుముట్టినా, వాటన్నింటినీ తన చిరునవ్వుతో, అద్భుతమైన నటనతో దాటుకుంటూ వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో ఉన్న భారీ చిత్రాలు వరుసగా విడుదలకు సిద్ధమవ్వడం అభిమానులకు పెద్ద పండగే.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో వరుస అవకాశాలు..
మణిరత్నం 'థగ్ లైఫ్' సినిమా తర్వాత, త్రిష - సూర్యకు జోడీగా 'కరుప్పు' చిత్రంలో నటించారు. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో, డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం, వచ్చే ఏప్రిల్లో థియేటర్లలోకి రానుందని సమాచారం.
మెగాస్టార్ చిరంజీవితో త్రిష సినిమా
తెలుగు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో త్రిష నటిస్తున్న భారీ ఫాంటసీ చిత్రం 'విశ్వంభర'. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయి, ప్రస్తుతం చివరి దశ వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఉగాది రోజున ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్పై అధికారిక ప్రకటన రానుంది. బహుశా జూలై 10న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కావచ్చని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
మలయాళంలో కూడా క్రేజ్ తగ్గలేదు.
మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్కు జోడీగా త్రిష నటించిన 'రామ్' సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇలా తమిళం, తెలుగు, మలయాళం మూడు భాషల్లోనూ అగ్ర కథానాయకులతో ఆమె నటించిన చిత్రాలు వరుసగా రిలీజ్ కానున్నాయి.
2026వ సంవత్సరం స్వర్ణయుగంలా
ఎంతమంది కొత్త హీరోయిన్లు వచ్చినా, తన పట్టుదలతో త్రిష ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నారు. 2026వ సంవత్సరం ఆమెకు ఒక స్వర్ణయుగంలా ఉండబోతోందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. వివాదాలకు తన విజయాలతోనే సమాధానం చెబుతూ, త్రిష 'ఎవర్ గ్రీన్' హీరోయిన్ అని మరోసారి నిరూపించుకుంటున్నారు.
దక్షిణాది సినిమాకు యువరాణి
సినీ పరిశ్రమలో ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా, తన కృషితో, పరిణితి చెందిన నటనతో త్రిష ఇప్పటికీ 'దక్షిణ భారత యువరాణి'గా కొనసాగుతున్నారు. ఇటీవల ఆమెపై వచ్చిన అనవసర రాజకీయ వివాదాలకు, విమర్శలకు తన తదుపరి భారీ చిత్రాల విజయాలతోనే సమాధానం ఇవ్వబోతున్నారు.
సూర్య, చిరంజీవి, మోహన్లాల్ వంటి అగ్ర నటులతో ఆమె సినిమాలు వరుస కట్టాయి. ఆమె సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఎందరికో స్ఫూర్తి. 2026 కచ్చితంగా త్రిష నామ సంవత్సరమే అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు.