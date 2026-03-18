RP Patnaik: 'గాజువాక పిల్ల' పాట వెనుక అంత విషాదం ఉందా.. ఆర్పీ పట్నాయక్ ఏం చెప్పారంటే.?
RP Patnaik: సంగీత దర్శకుడు ఆర్పీ పట్నాయక్ తన కెరీర్లోని అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. 'చిత్రం', 'నువ్వు నేను' సినిమాల విజయం వెనుక ఉన్న రహస్యాలు, 'గాజువాక పిల్ల' పాట సృష్టించిన ట్రెండ్ గురించి ఈ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు.
కెరీర్లోని అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు
టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఆర్పీ పట్నాయక్ తనదైన శైలి ముద్ర వేశారు. ముఖ్యంగా దర్శకుడు తేజతో ఆయన చేసిన సినిమాలు సంగీత పరంగా ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచాయి. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తన సినీ ప్రయాణంలోని కొన్ని షాకింగ్, ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
సక్సెస్ తర్వాత 'నో' చెప్పడం
'చిత్రం' సినిమా ఘనవిజయం సాధించిన తర్వాత నేను చాలా సినిమాలకు 'నో' చెప్పాల్సి వచ్చింది. దాదాపు 22 సినిమాలను వదులుకున్నాను అని చెప్పారు. కేవలం బడ్జెట్ వల్ల సినిమా హిట్ అవ్వదని, అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ ఉండాలని నమ్మేవారట. అయితే, ఈ తిరస్కరణల వల్ల పరిశ్రమలో తనకు గర్వం ఎక్కువనే ముద్ర కూడా పడిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'నువ్వు నేను' ట్యూన్ 'జయం'లోకి ఎలా వచ్చింది.?
'నువ్వు నేను' సినిమాలోని ఒక సాంగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెబుతూ, ఒకే సిట్యుయేషన్ కోసం రెండు ట్యూన్స్ రెడీ చేశామని తెలిపారు. అందులో ఒక ట్యూన్ను 'నువ్వు నేను' కోసం వాడగా, మిగిలిపోయిన మరో ట్యూన్ను తర్వాత 'జయం' సినిమాలో క్లైమాక్స్ సాంగ్ 'ఎవరు ఏమన్నా మారదు ఈ ప్రేమ' కోసం ఉపయోగించినట్లు వెల్లడించారు. అసలు ఆ ట్యూన్ కోసం రాసిన లిరిక్ 'గున్నమామిడి కొమ్మమీద గారాల గోరింక' అని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
గాజువాక పిల్ల - ఒక విషాదకర సంఘటన
ఆర్పీ పట్నాయక్ కెరీర్లో 'గాజువాక పిల్ల' సాంగ్ ఒక సంచలనం. అయితే ఈ పాట గురించి ఆయన ఒక చేదు జ్ఞాపకాన్ని పంచుకున్నారు. ఒక పెళ్లి వేడుకలో ఈ పాట విన్న ఒక వ్యక్తి, ఆ కిక్కులో రాత్రంతా అదే పాటపై డ్యాన్స్ చేసి, అలసటతో మరణించాడనే షాకింగ్ విషయాన్ని ఆయన తెలిపారు. పాటను వినోదం కోసం వినాలి తప్ప, ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోకూడదని ఆయన సూచించారు.
ఫోక్ టచ్ వెనుక కారణం
కాలేజీ పాటలకు ఫోక్ టచ్ ఇవ్వడంపై స్పందిస్తూ, రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ కోసమే అలా చేశామని చెప్పారు. కాలేజీ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎప్పుడూ పాష్గా, వెస్ట్రన్ సాంగ్స్ పాడుకుంటూ ఉండరని, తన చదువు పూర్తయ్యే వరకు తాను చూసిన రియాలిటీని పాటల్లో చూపించానని ఆర్పీ వివరించారు.