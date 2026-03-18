Tollywood: క్లాసిక్ టైటిల్స్ పెట్టారు.. దెబ్బకు వాటి మార్క్ను చెడగొట్టేశారు.. లిస్టులో కాజల్ సినిమా..
Tollywood: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో కొన్ని సినిమాలు కాలాతీతమైన క్లాసిక్స్గా నిలిచిపోయాయి. అయితే, అదే టైటిల్స్ను వాడుకుని వచ్చిన నేటి తరం సినిమాలు ఆ స్థాయిని అందుకోలేక అభిమానులను ఎలా నిరాశపరిచాయో ఇప్పుడు చూడవచ్చు.
క్లాసిక్ టైటిల్స్ - నేటి తరం సినిమాలు
తెలుగు సినిమా చరిత్రలో కొన్ని పేర్లు వింటేనే ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంది. 'ఖుషి', 'గ్యాంగ్ లీడర్', 'మరో చరిత్ర' వంటి టైటిల్స్ ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశాయి. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో పాత క్లాసిక్ సినిమాల టైటిల్స్ను కొత్త సినిమాలకు పెట్టడం ఒక ట్రెండ్గా మారింది. కానీ, దురదృష్టవశాత్తూ ఈ కొత్త సినిమాలు ఆ పాత క్లాసిక్ టైటిల్స్ గౌరవాన్ని కాపాడలేకపోయాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
నిరాశపరిచిన 'ఐకానిక్' టైటిల్స్
పాత టైటిల్స్తో వచ్చిన చాలా సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయాయి. విజయ్ దేవరకొండ నటించిన 'ఖుషి' టైటిల్ పరంగా క్రేజ్ తెచ్చుకున్నా, పవన్ కళ్యాణ్ క్లాసిక్ రేంజ్ను అందుకోలేకపోయింది.
అల్లరి నరేష్ సినిమాలు
ఆ ఒక్కటి అడక్కు & జంబలకిడి పంబ: అల్లరి నరేష్ సినిమాలు సాధారణంగా వినోదాత్మకంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ క్లాసిక్ టైటిల్స్తో వచ్చిన సినిమాలు ప్రేక్షకులను తీవ్రంగా నిరాశపరిచాయి.
కాజల్ సినిమా
మరో చరిత్ర & సత్యభామ: కమల్ హాసన్ 'మరో చరిత్ర' ఒక సంచలనం, కానీ అదే పేరుతో వచ్చిన సినిమా ప్రేక్షకులకు కనీసం గుర్తుండిపోయేలా కూడా లేదు. కాజల్ నటించిన 'సత్యభామ' కూడా ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు.
రవితేజ చిత్రం..
దేవుడు చేసిన మనుషులు: రవితేజ, పూరి జగన్నాథ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ సినిమా, ఆ పాత క్లాసిక్ టైటిల్కు ఏమాత్రం న్యాయం చేయలేకపోయింది. ఒక గొప్ప సినిమా టైటిల్ను వాడుకున్నప్పుడు ఆ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. కేవలం టైటిల్ ద్వారా వచ్చే క్రేజ్ను వాడుకోవడం కంటే, ఆ కథలో బలం ఉంటేనే ఆ క్లాసిక్ టైటిల్కు విలువ పెరుగుతుంది.