- Vijay Trisha: దళపతి విజయ్ అభిమానులకు కోపం తెప్పించిన త్రిష, ఆమె పెట్టిన ఒక్క పోస్ట్.. అంత రచ్చ చేసిందా? !
సౌత్ స్టార్ హీరో.. తమిళగ వెట్రి కళగం పార్టీ అధినేత, విజయ్ విడాకుల వదంతులకు నటి త్రిష పెట్టిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ మళ్లీ ఆజ్యం పోసింది. ఇంతకీ ఆ పోస్ట్లో ఏముంది? త్రిష చేసిన రచ్చ ఏంటి?
భార్య సంగీతతో విడాకులు?
సౌత్ స్టార్ హీరో, విజయ్ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' పేరుతో కొత్త పార్టీ పెట్టి 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోతున్నారు. ఈ టైంలో ఆయనపై ఎన్నో విమర్శలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై వదంతులు ఎక్కువయ్యాయి. తన భర్త విజయ్ ఒక నటితో కలిసి విదేశాలకు వెళ్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, భార్య సంగీత విడాకుల కోసం చెంగల్పట్టు కోర్టులో పిటిషన్ వేశారని వార్తలు వచ్చాయి.
ఆ నటి పేరు చెప్పకపోయినా, కోర్టులో చెబుతానని ఆమె అన్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఆ నటి త్రిషనే అని అందరూ అనుకుంటున్న టైంలో, విజయ్, త్రిష కలిసి కనిపించడం ఈ చర్చను మరింత పెద్దది చేసింది.
పెళ్లికి కలిసి వెళ్లిన విజయ్, త్రిష
సంగీత స్థానంలో త్రిష?
కల్పాతి కుటుంబం ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేడుకకు విజయ్, త్రిష ఒకే కారులో వచ్చారు. నూతన వధూవరులను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇద్దరూ ఒకే రంగు దుస్తులు ధరించడం అక్కడున్న వారిని మరింత ఆకర్షించింది.
సాధారణంగా ఇలాంటి ముఖ్యమైన వేడుకలకు విజయ్ తన భార్య సంగీతతో కలిసి వస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె స్థానంలో త్రిష కనిపించడంతో అభిమానుల్లో కొత్త అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. 'సంగీత లేకపోతే త్రిషనా?' అంటూ విజయ్పై విమర్శలు కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు నెటిజన్లు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన పోస్ట్
ఈ నేపథ్యంలో, నటి త్రిష పెట్టిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ విడాకుల వివాదాన్ని మళ్లీ రాజేసింది. పెళ్లికి వెళ్లిన డ్రెస్తో దిగిన ఫోటోను పంచుకుంటూ, "Thank you for always being my go-to people" అని త్రిష క్యాప్షన్ పెట్టారు. దీనికి తన స్టైలిస్ట్, ఇతర బ్రాండ్లను ట్యాగ్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ తర్వాత, విజయ్పై ఉన్న నమ్మకం పోయిందంటూ తమిళనాడు వ్యాప్తంగా నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. త్రిష మాటలు, విజయ్ చేతలు ఈ వివాదానికి మరింత బలం చేకూర్చాయి. ముందు ముందు ఈ వివాదం ఎంత వరకూ వెళ్తుందో చూడాలి.