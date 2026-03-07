- Home
Bollywood Hits: ఎక్కువ హిట్లు కొట్టిన టాప్ 5 హీరోయిన్లు.. కరీనా కపూర్ కి షాకిచ్చిన దీపికా
ప్రతి ఏటా మార్చి 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా బాలీవుడ్ లో అత్యధిక హిట్ సినిమాలు అందించిన హీరోయిన్లు ఎవరో చూద్దాం. బాక్సాఫీస్ను ఏలిన ఆ రాణి ఎవరో తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్లో అత్యధిక హిట్లు ఇచ్చిన హీరోయిన్లు
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది టాప్ హీరోయిన్లు ఉన్నారు. వారిలో కొందరు ఎన్నో హిట్ చిత్రాలను అందించారు. మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా, అత్యధిక హిట్లు ఇచ్చిన టాప్ 5 హీరోయిన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
5. కాజోల్
అత్యధిక హిట్లు ఇచ్చిన హీరోయిన్ల లిస్ట్లో కాజోల్ 5వ స్థానంలో ఉంది. తన కెరీర్లో కాజోల్ 12 హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది. వాటిలో బాజీగర్, కుచ్ కుచ్ హోతా హై, ఫనా, ప్యార్ తో హోనా హీ థా, కరణ్ అర్జున్ వంటి సినిమాలు ఉన్నాయి.
4. ప్రియాంక చోప్రా
ఈ జాబితాలో గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఆమె తన కెరీర్లో 13 హిట్ సినిమాలు ఇచ్చింది. వాటిలో అందాజ్, ఐత్రాజ్, ముజ్సే షాదీ కరోగి, గుండే, బాజీరావ్ మస్తానీ, ఫ్యాషన్ వంటివి ఉన్నాయి.
3. కరీనా కపూర్
అత్యధిక హిట్లు ఇచ్చిన హీరోయిన్ల లిస్ట్లో కరీనా కపూర్ మూడో స్థానంలో ఉంది. కరీనా దాదాపు 13 హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది. వాటిలో 3 ఇడియట్స్, బజరంగీ భాయిజాన్, జబ్ వి మెట్, కభీ ఖుషీ కభీ గమ్, గుడ్ న్యూజ్, బాడీగార్డ్, గోల్మాల్ 3 ఉన్నాయి.
2. దీపికా పదుకొణె
ఈ లిస్ట్లో దీపికా పదుకొణె రెండో స్థానంలో ఉంది. ఆమె తన కెరీర్లో సుమారు 16 హిట్ చిత్రాలు చేసింది. వాటిలో పఠాన్, జవాన్, పద్మావత్, చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్, యే జవానీ హై దీవానీ, ఓం శాంతి ఓం, బాజీరావ్ మస్తానీ, పీకూ, రామ్-లీలా వంటివి ఉన్నాయి.
1. కత్రినా కైఫ్
బాలీవుడ్లో అత్యధిక హిట్లు ఇచ్చిన హీరోయిన్ల జాబితాలో కత్రినా కైఫ్ టాప్లో నిలిచింది. ఆమె తన కెరీర్లో ఏకంగా 18 హిట్ చిత్రాలు అందించింది. వాటిలో టైగర్ జిందా హై, ధూమ్ 3, ఏక్ థా టైగర్, జిందగీ నా మిలేగీ దుబారా, నమస్తే లండన్, వెల్కమ్, మైనే ప్యార్ క్యూ కియా, సూర్యవంశీ, టైగర్ 3 వంటివి ఉన్నాయి.
