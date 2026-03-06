- Home
- Entertainment
- Trisha Home Tour : చెన్నై, హైదరాబాద్లో ఇంద్రభవనాల్లాంటి త్రిష ఇళ్లను చూశారా? ఎలా ఉంటాయంటే?
Trisha Home Tour : చెన్నై, హైదరాబాద్లో ఇంద్రభవనాల్లాంటి త్రిష ఇళ్లను చూశారా? ఎలా ఉంటాయంటే?
సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. 20 ఏళ్లుగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆమెకు చెన్నై, హైదరాబాద్ నగరాల్లో విలాసవంతమైన ఇళ్లు ఉన్నాయి. త్రిష అభిరుచికి అద్దం పట్టేలా ఉండే ఆ ఇళ్లు ఎలా ఉంటాయంటే?
చెన్నై, హైదరాబాద్లలో త్రిష ఇళ్లు..
సినిమాల్లో సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్తో పాటు, త్రిష తన లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్తోనూ వార్తల్లో నిలుస్తుంది. ఆమెకు చెన్నై, హైదరాబాద్లలో అద్భుతమైన ఇళ్లు ఉన్నాయి. సౌకర్యం, స్టైల్, లగ్జరీ కలగలిపి ఉండే ఆ ఇళ్ల విశేషాలు చూద్దాం.
చెన్నైలో 10 కోట్ల ఇల్లు..
చెన్నైలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతంలో త్రిషకు ఓ విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.7 నుంచి 10 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. చాలా మంది సెలబ్రిటీలు నివసించే ఈ ప్రాంతం ప్రశాంతంగా, ప్రైవసీకి పెట్టింది పేరు.
కాస్ట్లీ ఏరియాలో ఉంటోన్న త్రిష..
చెన్నైలోని ఈ ఇంట్లో లివింగ్ ఏరియా చాలా విశాలంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. పెద్ద కిటికీల వల్ల ఇంట్లోకి సహజమైన వెలుతురు బాగా వస్తుంది. గోడలకు లేత రంగులు, సింపుల్ డెకరేషన్ ఇంటికి ప్రశాంతమైన లుక్ ఇస్తాయి.
సౌత్ ఇండియన్ డిజైన్ తో..
ఈ ఇంటి ఆర్కిటెక్చర్ ఆధునికంగా ఉన్నా, అందులో సంప్రదాయ సౌత్ ఇండియన్ డిజైన్ అంశాలు కనిపిస్తాయి. నాణ్యమైన మెటీరియల్స్, అందమైన ఫర్నిచర్, ప్రత్యేకంగా ఎంచుకున్న డెకరేషన్ వస్తువులు ఇంటికి మరింత శోభను తెస్తాయి. ఈ లివింగ్ రూమ్లోనే త్రిష తన స్నేహితులు, సహోద్యోగులకు ఆతిథ్యం ఇస్తుంటుంది.
హైదరాబాద్ లో 6 కోట్ల ఇల్లు..
చెన్నైలోనే కాదు, హైదరాబాద్లోనూ త్రిషకు సుమారు రూ.6 కోట్ల విలువైన బంగ్లా ఉంది. తెలుగు సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు ఆమె ఇక్కడే ఉంటారు. విశాలమైన గదులు, ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఈ ఇల్లు పనికి, విశ్రాంతికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
సినిమాలతో పాటు వ్యాపారాలు
త్రిష తన సంపదను పెంచుకోవడానికి రియల్ ఎస్టేట్లో తెలివైన పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఈ ఇళ్లు కేవలం సౌకర్యాన్ని ఇవ్వడమే కాదు, ఆమె దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికకు నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి.
త్రిష కృష్ణన్ నికర ఆస్తి విలువ
త్రిష కృష్ణన్ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు $10 మిలియన్లు, అంటే దాదాపు రూ.80-90 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆమె ఒక్కో సినిమాకు సుమారు రూ.3 కోట్లు తీసుకుంటుంది. సినిమాలతో పాటు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా కూడా ఆమెకు భారీ ఆదాయం వస్తుంది.
త్రిష గ్యారేజ్ లో కాస్ట్లీ కార్లు..
త్రిష వద్ద మెర్సిడెస్-బెంజ్, బీఎండబ్ల్యూ వంటి అనేక లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. ఇంత గ్లామరస్ లైఫ్స్టైల్ ఉన్నప్పటికీ, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలా సింపుల్గా, నిరాడంబరంగా ఉంటుందని పేరు.
విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతోన్న త్రిష
చెన్నై, హైదరాబాద్లోని త్రిష ఇళ్లు ఆమె వ్యక్తిత్వానికి, అభిరుచికి అద్దం పడతాయి. విశాలమైన ఇంటీరియర్స్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఎంచుకున్న డెకరేషన్ వరకు ప్రతిదీ ఆమె క్లాసీ టేస్ట్ను చూపిస్తుంది. సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్, తెలివైన పెట్టుబడులతో త్రిష విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.