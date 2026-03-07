- Home
- Entertainment
- Vijay React on Divorce: భార్య సంగీతతో విడాకులు, తొలిసారి స్పందించిన విజయ్.. అభిమానులకు క్లారిటీ
Vijay React on Divorce: భార్య సంగీతతో విడాకులు, తొలిసారి స్పందించిన విజయ్.. అభిమానులకు క్లారిటీ
Vijay React on Divorce: నటుడు విజయ్ తన భార్య సంగీత విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత తొలిసారిగా ఈ వివాదంపై స్పందించారు. నటి త్రిషతో కలిసి కనిపించడంతో మరింత దుమారం రేగగా, ఇప్పుడు విజయ్ ఈ విషయంపై మౌనం వీడారు.
16
Image Credit : Asianet News
భార్య సంగీతతో విడాకులపై స్పందించిన విజయ్
తమిళ నటుడు విజయ్ జోసెఫ్ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీని స్థాపించి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచలనం సృష్టించారు. అయితే, ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం ఇప్పుడు వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. నటితో అక్రమ సంబంధం ఉందంటూ భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం విడాకుల పిటిషన్ వేయడంతో పెద్ద దుమారమే రేగింది. దీనిపై విజయ్ తాజాగా స్పందించారు.
26
Image Credit : X
త్రిషతో పెళ్లి వేడుకలో పాల్గొన్న విజయ్
భార్య విడాకుల పిటిషన్ వేసిన వెంటనే, నటుడు విజయ్ నటి త్రిషతో కలిసి ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్లో కనిపించారు. ఇది మరో రౌండ్ చర్చకు దారితీసింది. ఈ పరిణామాల మధ్య, విజయ్ మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానుల ముందు తన మౌనాన్ని వీడారు.
36
Image Credit : Asianet News
నా వ్యక్తిగత విషయం గురించి బాధపడొద్దు - విజయ్
విజయ్ మాట్లాడుతూ.. 'అభిమానులు ఏ విషయం గురించీ బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. నా వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఆందోళన చెందకండి. వాటి గురించి తలపట్టుకోవద్దు, ఎందుకంటే అవి యోగ్యమైనవి కావు. నా పర్సనల్ విషయాలను నేను చూసుకుంటాను. మనం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రయత్నించాలి' అని స్పష్టం చేశారు.
46
Image Credit : PTI
మనకు ప్రజల కష్టాలే ముఖ్యం - విజయ్
వ్యక్తిగత విషయాలను, వదంతులను పట్టించుకోవద్దని విజయ్ పార్టీ కార్యకర్తలకు సూచించారు. 'మనం ప్రజల కష్టాలు వినడానికి, వాటికి పరిష్కారాలు చూపడానికి వచ్చాం. మన లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుదాం' అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. భార్య సంగీత కొత్త పిటిషన్ వేసిన నేపథ్యంలో విజయ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
56
Image Credit : stockPhoto
విజయ్పై సంగీత మరో పిటిషన్
విజయ్తో విడాకుల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు తనను ఇంట్లో ఉండటానికి అనుమతించాలని సంగీత స్వర్ణలింగం ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పరిణామం మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. మరోవైపు, వదంతులు నమ్మవద్దని విజయ్ చెప్పడంతో ఈ జంట మళ్లీ కలుస్తుందా అనే చర్చలు మొదలయ్యాయి.
66
Image Credit : Thalapathy Vijay\Twitter
విజయ్ ఇంట్లోనే తనని ఉండనివ్వాలని కోరిన సంగీత
విజయ్ భార్య సంగీతకు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో సొంత ఇల్లు లేదు. ఆమె పిల్లలతో కలిసి ప్రస్తుతం లండన్లో నివసిస్తున్నారు. అందుకే విజయ్ ఇంట్లో గానీ, వేరే ప్రత్యేక ఇంట్లో గానీ ఉండేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఆమె తన పిటిషన్లో కోరారు.
Latest Videos