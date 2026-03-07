- Home
అక్షయ్ కుమార్ తన అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ 'ఓ మై గాడెస్'లో కెరీర్లో తొలిసారి రాణి ముఖర్జితో కలిసి నటించాల్సి ఉంది. కానీ తాజా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం కథలో ఓ ట్విస్ట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా నుంచి రాణి ముఖర్జీ తప్పుకున్నారని అంటున్నారు.
16
Image Credit : Facebook
'ఓ మై గాడెస్'లో అక్షయ్-రాణి జోడీ
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'ఓ మై గాడెస్' సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్, రాణి ముఖర్జీ జంటగా నటించాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాకు అమిత్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి సెట్స్పైకి వెళ్లాల్సి ఉండగా, ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా మొదలయ్యాయి.
26
Image Credit : Asianet News
ప్రాజెక్ట్పై అక్షయ్ హింట్ ఇచ్చిందిలా!
'మర్దానీ 3' రిలీజ్ టైంలో అక్షయ్ కుమార్ సోషల్ మీడియాలో రాణి ముఖర్జీకి విషెస్ చెప్పారు. "నటనలో అసలైన దేవతను ఆమె పవర్ఫుల్ రూపంలో చూడండి. నేను సినిమా చూశాను, చాలా నచ్చింది. మిస్ అవ్వకండి" అని రాశారు. దీన్నే 'ఓ మై గాడెస్' సినిమాకు అనధికారిక ప్రకటనగా అభిమానులు భావించారు.
36
Image Credit : instagram
రాణి ముఖర్జీ 'ఓ మై గాడెస్' నుంచి ఎందుకు తప్పుకున్నారు?
బాలీవుడ్ హంగామా రిపోర్ట్ ప్రకారం, డైరెక్టర్ అమిత్ రాయ్కి, రాణి ముఖర్జీకి మధ్య స్క్రిప్ట్, ప్రజెంటేషన్ విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయి. "సినిమా అనౌన్స్ చేసిన కొన్నాళ్లకే రాణి, అమిత్ రాయ్ మధ్య క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ మొదలయ్యాయి. రాణి తన ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా స్క్రిప్ట్ ఉండాలనుకున్నారు. కానీ అమిత్ రాయ్కి సినిమాను ప్రజెంట్ చేయడంపై వేరే ఆలోచన ఉంది. అందుకే ఇద్దరి మధ్య సెట్ అవ్వలేదు" అని ఓ సోర్స్ చెప్పినట్టు ఆ రిపోర్ట్లో ఉంది.
46
Image Credit : Getty
అక్షయ్ కుమార్ రాజీ ప్రయత్నం
అమిత్ రాయ్, రాణి ముఖర్జీ మధ్య రాజీ కుదిర్చేందుకు అక్షయ్ కుమార్ కూడా ప్రయత్నించారట. కానీ ఆ ప్రయత్నం ఫలించలేదు. చివరికి ఇద్దరూ ప్రొఫెషనల్గా విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రాణికి స్క్రిప్ట్ నచ్చినా, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని రిపోర్ట్లో రాశారు.
56
Image Credit : Facebook
'ఓ మై గాడెస్' సినిమా భవిష్యత్తు ఏంటి?
'ఓ మై గాడెస్' సినిమాను వయాకామ్18తో కలిసి అక్షయ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో అక్షయ్ ఒక కీలకమైన అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఇప్పుడు రాణి స్థానంలో మరో సీనియర్ నటిని తీసుకునేందుకు చిత్ర బృందం ప్రయత్నిస్తోంది.
66
Image Credit : Getty
అక్షయ్ కుమార్కు వరుసగా రెండో షాక్!
'ఓ మై గాడెస్' నుంచి రాణి ముఖర్జీ తప్పుకోకముందే, అక్షయ్ కుమార్కు 'భాగంభాగ్ 2' సినిమా విషయంలోనూ ఓ బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చింది. ఈ సినిమా డైరెక్టర్ రాజ్ శాండిల్యకు ఏక్తా కపూర్ లీగల్ నోటీస్ పంపడంతో, అతను ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి దాదాపుగా తప్పుకున్నారు. మార్చిలో షూటింగ్ మొదలవ్వాల్సిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతానికి ఆగిపోయింది.
