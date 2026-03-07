- Home
- Entertainment
- Vijay Trisha: త్రిష - విజయ్ కి షాక్ ఇచ్చిన బాడీగార్డ్, ఇద్దరి గురించి అతను ఇచ్చిన హింట్ ఏంటో తెలుసా?
Vijay Trisha: త్రిష - విజయ్ కి షాక్ ఇచ్చిన బాడీగార్డ్, ఇద్దరి గురించి అతను ఇచ్చిన హింట్ ఏంటో తెలుసా?
నటుడు విజయ్, త్రిష జంటగా బయట కనిపించబోయే కొన్ని గంటల ముందే ఆయన బాడీగార్డ్ సోషల్ మీడియాలో ఓ హింట్ ఇచ్చారు. మ్యాచింగ్ డ్రెస్సుల్లో, ఒకే కారులో వాళ్లిద్దరూ కనిపించకముందే ఈ పోస్ట్ వైరల్ అయింది.
14
Image Credit : X
ఒకే కారులో విజయ్, త్రిష
విజయ్, త్రిష ఒక పెళ్లి వేడుకకు ఒకే కారులో, మ్యాచింగ్ డ్రెస్సుల్లో వచ్చారు. స్టేజ్ పై కూడా కలిసే కనిపించారు. దీనికి కొన్ని గంటల ముందే విజయ్ బాడీగార్డ్ అరుణ్ సురేష్ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టి హింట్ ఇచ్చారు. విజయ్-త్రిషపై వస్తున్న విమర్శల గురించి అరుణ్ పెట్టిన ఆ పోస్ట్ ఏంటి?
24
Image Credit : x
ఊహాగానాలకు తెరపడే సమయం
'అన్ని ఊహాగానాలకు తెరపడే సమయం వచ్చింది' అని అరుణ్ సురేష్ పోస్ట్ పెట్టారు. విజయ్, త్రిష ఇద్దరిపై వస్తున్న రూమర్లకు ఇక ఫుల్స్టాప్ పడుతుందని ఆయన పరోక్షంగా చెప్పారు. కానీ, వాళ్లిద్దరూ బహిరంగంగా కనిపించాక వివాదం మరింత పెద్దది కావడంతో, అరుణ్ ఆ పోస్ట్ను డిలీట్ చేశారు.
34
Image Credit : Asianet News
అభిమానుల తీవ్ర ఆగ్రహం
తమిళ సినీ నిర్మాత కలపతి ఎస్. సురేష్ కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్కు విజయ్, త్రిష హాజరయ్యారు. స్టేజ్ పై ఇద్దరూ జంటగా కనిపించడంతో అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అది కూడా మ్యాచింగ్ డ్రెస్ లో కనిపించడం మరింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
44
Image Credit : X
భార్యకు భరణంగా రూ.250 కోట్లు?
విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేయగా, విజయ్ కూడా సంతోషంగానే విడాకులకు సిద్ధమయ్యారని వార్తలు వస్తున్నాయి. భార్యకు భరణంగా రూ.250 కోట్లు ఇచ్చేందుకు ఆయన ముందుకొచ్చినట్లు సమాచారం.
Latest Videos