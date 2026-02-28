Toxic Movie: యశ్తో కియారా రొమాంటిక్ ఫోజు.. ఫన్నీ కామెంట్లతో ఆడుకుంటున్న నెటిజన్లు
ఇండియన్ సినిమాలో మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ టాక్సిక్ ప్రమోషన్లు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ మోడ్లోకి వచ్చేశాయి. రికార్డులు బద్దలుకొట్టిన టీజర్ల తర్వాత, ఇప్పుడు 'తబాహీ' అనే ఫస్ట్ సాంగ్ మార్చి 2న రిలీజ్ కానుంది.
మార్చి 2న 'టాక్సిక్' ఫస్ట్ సాంగ్ 'తబాహీ' రిలీజ్
టాక్సిక్లో యశ్-కియారా హాట్ రొమాంటిక్ కెమిస్ట్రీ
టాక్సిక్ మేకర్స్ సాంగ్ అనౌన్స్మెంట్ కోసం ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో యశ్, కియారా అద్వానీని తన చేతుల్లో ఎత్తుకుని కనిపించాడు. ఈ పాట చాలా హాట్ అండ్ రొమాంటిక్గా ఉండబోతోందని ఈ పోస్టర్ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది. పోస్టర్లో కియారా ముఖం స్పష్టంగా కనిపించకపోయినా, ఆమె గ్లామరస్ లుక్ అభిమానుల లో అంచనాలు పెంచేస్తోంది. నెగెటివ్ షేడ్ ఉన్న యశ్ క్యారెక్టర్కి, ఈ రొమాన్స్కి లింకేంటో అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
టాక్సిక్ పోస్టర్పై నెటిజన్ల ఫన్నీ కామెంట్స్
'టాక్సిక్' కోసం ఐదుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు
ఈ సినిమా మ్యూజిక్ను చాలా గ్రాండ్గా ప్లాన్ చేశారు. విశాల్ మిశ్రా 'తబాహీ'తో కలిపి మొత్తం నాలుగు పాటలు కంపోజ్ చేశారు. ఆయన తనిష్క్ బాగ్చి, అర్స్లాన్ నిజామీ, ఫహీమ్ అబ్దుల్లాలతో కలిసి ఒక పాట కూడా పాడారు. రవి బస్రూర్ ఒక పాటకి మ్యూజిక్ అందించి, సినిమా మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఆయనే చూసుకుంటున్నారు. ఈ సినిమా మ్యూజిక్ రైట్స్ను జీ మ్యూజిక్ కంపెనీ భారీ మొత్తానికి కొనుగోలు చేసింది.