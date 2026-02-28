- Home
రాంచరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమాలో క్రికెట్ కి సంబంధించిన అంశాలు హైలైట్ అవుతాయని అంతా భావిస్తున్నారు. కానీ క్రికెట్ కి మించిన రచ్చ ఈ కథలో ఉందట.
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కుతోంది. వృద్ధి సినిమాస్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని ఏకంగా 300 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ లో నిర్మిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30న రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సినిమాపై ఆల్రెడీ పాజిటివ్ బజ్ నెలకొంది.
విలేజ్ క్రికెటర్ గా చరణ్
ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ఫస్ట్ సాంగ్ కి దద్దరిల్లే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీనితో ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ మూవీలో రాంచరణ్ విలేజ్ క్రికెటర్ గా కనిపిస్తున్నాడు. ప్రతి పోస్టర్, టీజర్, సాంగ్ లో రాంచరణ్ బ్యాట్ పట్టుకుని ఉన్న దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనితో ఈ మూవీలో క్రికెట్ కి సంబంధించిన అంశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో కథ
ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా బుచ్చిబాబు ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా క్రికెట్ ప్రధానంగా తెరకెక్కుతోంది అని భావిస్తున్న అభిమానులకు బిగ్ ట్విస్ట్. అందుతున్న సమాచారం మేరకు ఈ మూవీలో ప్రధానంగా ఉండే కథాంశం క్రికెట్ కాదు అని తెలుస్తోంది. అసలు రాంచరణ్ ఈ మూవీలో క్రికెటర్ కాదట.
కేవలం క్రికెట్ మాత్రమే కాదు
ఈ చిత్రం కథాంశంలో క్రీడలు అనేవి ఒక భాగం మాత్రమే అని అంటున్నారు. రాంచరణ్ డబ్బు సంపాదించడం కోసం వివిధ రకాల క్రీడలు ఆడుతుంటాడు. అందులో క్రికెట్, కుస్తీ లాంటి క్రీడలు ఉన్నాయి. క్రీడలకు మించిన కథాంశం వేరే ఉంది అని అంటున్నారు.
క్లైమాక్స్ కి గూస్ బంప్స్ గ్యారెంటీ
ఈ మూవీలో ప్రతి సన్నివేశం అద్భుతంగా ఉండేలా బుచ్చిబాబు రూపొందిస్తున్నారు. క్లైమాక్స్ అయితే గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఉంటుంది అని అంటున్నారు. మరి క్రీడలు కాకుండా బుచ్చిబాబు దాచిపెట్టిన అంశాలు ఏంటో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఎదురుచూడాలి.