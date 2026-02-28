- Home
ప్రభాస్ మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫిల్మ్ 'స్పిరిట్' కొత్త పోస్టర్ రాగానే సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారమే రేగింది. విలన్ వివేక్ ఒబెరాయ్ లుక్తో పాటు ఓ మిస్టరీ గర్ల్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇంతకీ ఎవరీ ఐశ్వర్య దేశాయ్?
'స్పిరిట్' కొత్త పోస్టర్లో మెరిసిన మిస్టరీ గర్ల్
డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమా 'స్పిరిట్' కొత్త పోస్టర్లో వివేక్ ఒబెరాయ్తో పాటు ఓ నటి కనిపించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. బ్లాక్ సన్గ్లాసెస్లో కనిపించిన ఈ నటి మరెవరో కాదు, ఐశ్వర్య దేశాయ్. పోస్టర్ వైరల్ అవ్వగానే ఆమె పేరుపై చర్చ మొదలైంది.
ఎవరీ 'స్పిరిట్' నటి ఐశ్వర్య దేశాయ్?
IMDb ప్రకారం, ఐశ్వర్య దేశాయ్ ఒక ఇండియన్-అమెరికన్ నటి, మోడల్. ఆమె 'గల్లీ బాయ్', 'జీనా ఇసీ కా నామ్ హై' వంటి సినిమాల్లో నటించింది. ఇది కాకుండా 'ర్యాట్ ఇన్ ది కిచెన్' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్లో కూడా పనిచేసింది.
సోషల్ మీడియాలో ఐశ్వర్యపై పెరిగిన ఆసక్తి
ఐశ్వర్యకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రస్తుతం 41 వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. కానీ 'స్పిరిట్' పోస్టర్ తర్వాత ఆమె పాపులారిటీ వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో ఆమె పాత్ర ఎంత కీలకమో తెలుసుకోవాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
'స్పిరిట్'లో ఐశ్వర్య దేశాయ్ పాత్ర ఏంటి?
'స్పిరిట్' పోస్టర్లో ఐశ్వర్య బ్లాక్ సన్గ్లాసెస్ పెట్టుకుని టేబుల్ ముందు కూర్చుని ఉంది. అక్కడ తెల్లటి పౌడర్ కూడా కనిపిస్తోంది. దీన్నిబట్టి సినిమాలో ఆమె మాదక ద్రవ్యాల అడిక్ట్ పాత్రలో కనిపించొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అసలు సస్పెన్స్ తెలియాలంటే సినిమా రిలీజ్ వరకు ఆగాల్సిందే.
'స్పిరిట్' రిలీజ్ డేట్, కాస్టింగ్ అప్డేట్స్
'స్పిరిట్' సినిమా 2027 మార్చి 7న ఈద్ వీకెండ్లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్, తృప్తి డిమ్రి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వివేక్ ఒబెరాయ్, ఐశ్వర్య దేశాయ్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తారు. మొదట దీపికా పదుకొణె పేరు వినిపించింది. కానీ, 8 గంటల షిఫ్ట్ డిమాండ్ చేయడంతో ఆమె సినిమా నుంచి తప్పుకుందని, ఆమె స్థానంలో తృప్తిని తీసుకున్నారని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి.
