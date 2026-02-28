- Home
Celebrity Divorces: ఏఆర్ రెహమాన్, ధనుష్ బాటలో విజయ్.. కుదిపేసిన సెలెబ్రిటీ జంటల విడాకులు ఇవే!
సెలబ్రిటీలు విడాకులు తీసుకోవడం ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది. ఈ లిస్ట్లో తాజాగా హీరో విజయ్ కూడా చేరారు. ఇటీవల విడాకులు తీసుకున్న కోలీవుడ్ ప్రముఖులెవరో చూద్దాం.
Image Credit : Asianet News
Celebrities Divorce
కోలీవుడ్లో విడిపోతున్న జంటల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ జాబితాలో తాజాగా చేరారు హీరో విజయ్. తన భార్య సంగీత విడాకుల కోసం చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఓ నటితో విజయ్కు వివాహేతర సంబంధం ఉందని, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినకపోవడంతో విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సంగీత తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. విజయ్ కంటే ముందు విడాకులు ప్రకటించిన ప్రముఖులు ఎవరో చూద్దాం.
Image Credit : instagram
ఏఆర్ రెహమాన్ - సైరా బాను
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ 2024లో తన విడాకుల నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. ఆయన 1995లో సైరా బానును పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఎవరూ ఊహించని విధంగా, 29 ఏళ్ల తర్వాత 2024లో తాము విడిపోతున్నట్లు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
Image Credit : our own
జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ - సైంధవి
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ కూడా ఇటీవల విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆయన గాయని సైంధవిని 2013లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి అన్వి అనే కూతురు ఉంది. ఈ జంట 2024లో తమ విడాకుల నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది.
Image Credit : Instagram
రవి మోహన్ - ఆర్తి
నటుడు రవి మోహన్ తన భార్య ఆర్తి నుంచి విడిపోతున్నట్లు 2024లో ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. అయితే, ఆర్తి విడాకులకు అంగీకరించలేదు. వీరి విడాకుల కేసు ప్రస్తుతం కోర్టులో ఉంది. విడాకులు రాకముందే రవి మోహన్, గాయని కెనీషాతో కలిసి సహజీవనం చేస్తున్నారు.
Image Credit : instagram
ధనుష్ - ఐశ్వర్య
నటుడు ధనుష్ 2004లో తన ప్రేయసి ఐశ్వర్యను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు యాత్ర, లింగ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పెళ్లయిన 18 ఏళ్ల తర్వాత మనస్పర్థల కారణంగా ధనుష్ నుంచి విడిపోతున్నట్లు ఐశ్వర్య ప్రకటించారు. వీరికి 2024లో విడాకులు మంజూరయ్యాయి.
Image Credit : our own
సమంత - నాగ చైతన్య
తమిళంలో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలిగిన సమంత, నటుడు నాగ చైతన్యను ప్రేమించి 2017లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి వివాహ బంధం 2021లో ముగిసింది. సమంతతో విడాకుల తర్వాత నాగ చైతన్య, శోభితను పెళ్లి చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా సమంత, రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకున్నారు.
