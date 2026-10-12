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- Gangster Stories: గ్యాంగ్స్టర్ కథలకు అడ్డా.. ఆ ఏరియా బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమా తీస్తే హిట్టే!
Gangster Stories: గ్యాంగ్స్టర్ కథలకు అడ్డా.. ఆ ఏరియా బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమా తీస్తే హిట్టే!
Top 6 Chennai Based Hit Movies: తమిళ సినిమాలో నార్త్ చెన్నై బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చే సినిమాలు కేవలం రౌడీయిజం, కొట్లాటల గురించే కాదు, అక్కడి ప్రజల జీవితాలను కూడా అద్భుతంగా చూపిస్తాయి.
నార్త్ చెన్నై బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలు
తమిళ సినిమాలో చెన్నై బ్యాక్డ్రాప్లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. అందులోనూ నార్త్ చెన్నై (వడ చెన్నై) నేపథ్యంలో వచ్చే సినిమాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి ఎప్పుడూ మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. అక్కడి ప్రజల జీవనశైలి, స్నేహం, ప్రేమ, రాజకీయం, క్రీడలు, ఆధిపత్య పోరు లాంటి ఎన్నో విషయాలను దర్శకులు తమ సినిమాల్లో అద్భుతంగా చూపించారు.
ముఖ్యంగా వెట్రిమారన్, పా.రంజిత్, సెల్వరాఘవన్ లాంటి డైరెక్టర్లు నార్త్ చెన్నైని కేవలం రౌడీయిజం ఉన్న ప్రాంతంగానే కాకుండా, అక్కడి ప్రజల ఎమోషన్స్, సామాజిక పరిస్థితులను కూడా తెరపై ఆవిష్కరించారు. అలా నార్త్ చెన్నైలోని వేర్వేరు కోణాలను చూపించిన ఆరు సూపర్ హిట్ సినిమాలు, అలాగే అదే బ్యాక్డ్రాప్లో రాబోతున్న మరో కొత్త సినిమా గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
వడ చెన్నై
నార్త్ చెన్నై బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన సినిమాల్లో 'వడ చెన్నై'కి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వెట్రిమారన్ డైరెక్షన్లో ధనుష్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా, ఏళ్ల తరబడి సాగుతున్న గ్యాంగ్స్టర్ల ఆధిపత్య పోరు చుట్టూ తిరుగుతుంది. క్యారమ్స్ ఆటలో మంచి టాలెంట్ ఉన్న అన్బు అనే కుర్రాడు, అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల క్రైమ్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడతాడు.
అక్కడి మనుషుల ద్రోహం, పగ, రాజకీయ సంబంధాలు లాంటి ఎన్నో సమస్యల్లో చిక్కుకున్న అతను, ఆ తర్వాత తనను తాను ఎలా నిలబెట్టుకున్నాడు అనేది ఈ సినిమా కథ. వేర్వేరు కాలాల్లో సాగే స్క్రీన్ప్లే, నార్త్ చెన్నై ప్రజల జీవితాలను సహజంగా చూపించిన విధానం ఈ సినిమాకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి.
మద్రాస్
నార్త్ చెన్నై రాజకీయ వాతావరణాన్ని, అక్కడి మధ్యతరగతి, కార్మిక వర్గాల జీవితాలను బలంగా చూపించిన సినిమా 'మద్రాస్'. వ్యాసర్పాడి, కాశీమేడు లాంటి నార్త్ చెన్నై ప్రాంతాల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ఒక రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఉన్న గోడను సొంతం చేసుకోవడం కోసం రెండు రాజకీయ వర్గాల మధ్య గొడవ జరుగుతుంది.
మామూలు గోడలా కనిపించే ఆ స్థలం, రాజకీయ ఆధిపత్యానికి ప్రతీకగా మారుతుంది. ఈ గొడవలో చిక్కుకున్న కాళీ అనే యువకుడి జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయనేదే ఈ సినిమా కథ. స్నేహం, ప్రేమ, రాజకీయ ద్రోహం, ఆత్మీయుల కోల్పోవడం లాంటి ఎన్నో ఎమోషన్స్ను పా.రంజిత్ చాలా న్యాచురల్గా హ్యాండిల్ చేసి, నార్త్ చెన్నైకి ఉన్న మరో ముఖాన్ని ప్రేక్షకులకు చూపించాడు.
సార్పట్ట పరంపరై
నార్త్ చెన్నై అంటే కేవలం గ్యాంగ్స్టర్ కథలే అనే సినిమా ఇమేజ్ను మార్చేసిన సినిమాల్లో 'సార్పట్ట పరంపరై'కి ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. 1970ల కాలంలో నార్త్ చెన్నైలో ఫేమస్ అయిన బాక్సింగ్ కల్చర్ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. సార్పట్ట, ఇడియప్ప పరంపరల మధ్య జరిగే పోటీ ఈ సినిమాలో మెయిన్ హైలైట్.
బాక్సింగ్ మీద విపరీతమైన ఆసక్తి ఉన్న కబిలన్, ఎన్నో అడ్డంకులను దాటి ఒక గొప్ప బాక్సర్గా ఎలా ఎదిగాడు అనేది ఈ సినిమా కథ. కేవలం ఆట మాత్రమే కాకుండా, సామాజిక గుర్తింపు, రాజకీయం, కుటుంబ బంధాలు, వ్యక్తిగత పోరాటాలను కూడా డైరెక్టర్ పా.రంజిత్ చాలా బలంగా చూపించాడు.
పుదుపేట్టై
తమిళ సినిమాలో వచ్చిన అత్యంత పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాల్లో 'పుదుపేట్టై' ఒకటి. కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల ఇల్లు వదిలి బయటకు వచ్చిన కుమార్ అనే కుర్రాడు, చెన్నై క్రైమ్ ప్రపంచంలో ఆశ్రయం పొందుతాడు. ప్రాణాలు దక్కించుకోవడం కోసం మొదలైన అతని పోరాటం, ఒక దశలో ఆధిపత్యం కోసం చేసే ప్రయాణంగా మారుతుంది.
ఒక సాధారణ యువకుడిగా ఉన్న కుమార్, కొక్కి కుమార్గా మారి ఎంత పెద్ద గ్యాంగ్స్టర్గా ఎదిగాడనే విషయాన్ని సెల్వరాఘవన్ చాలా డిఫరెంట్ స్క్రీన్ప్లేతో చూపించాడు. క్రైమ్ ప్రపంచంలోని క్రూరత్వం, రాజకీయ సంబంధాలు, అధికార దాహం, మనుషుల స్వార్థం లాంటి వాటిని ఎలాంటి రాజీ పడకుండా చూపించిన సినిమాగా పుదుపేట్టై ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
రాయన్
ధనుష్ స్వయంగా డైరెక్ట్ చేస్తూ నటించిన 'రాయన్' సినిమా కూడా నార్త్ చెన్నై క్రైమ్ వాతావరణం నేపథ్యంలో వచ్చిన యాక్షన్ సినిమాల్లో ఒకటి. చిన్న వయసులోనే కుటుంబ బాధ్యతలు తీసుకున్న రాయన్, తన తమ్ముళ్లు, చెల్లిని కాపాడుకోవడమే జీవిత లక్ష్యంగా బతుకుతుంటాడు. కానీ, అనుకోని సంఘటనల వల్ల అతని కుటుంబం లోకల్ రౌడీలకు, ఆధిపత్య పోరుకు మధ్యలో చిక్కుకుంటుంది.
కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం రాయన్ తీసుకునే నిర్ణయాలు, అతన్ని హింసాత్మక మార్గంలోకి తీసుకెళ్తాయి. కుటుంబ బంధం, ద్రోహం, పగ లాంటి అంశాలతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా, ధనుష్ డైరెక్షన్ కెరీర్లో కూడా ఒక ముఖ్యమైన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమాకు గాను ధనుష్కు జాతీయ అవార్డు కూడా దక్కింది.
జెమిని
నార్త్ చెన్నై రౌడీయిజం బ్యాక్డ్రాప్ను కమర్షియల్ సినిమా స్టైల్లో ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసిన సినిమాల్లో 'జెమిని' కూడా ఒకటి. విక్రమ్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాలో, నార్త్ చెన్నైలో పలుకుబడి ఉన్న దాదాగా తిరిగే జెమిని, తన శత్రువులతో జరిగే గొడవలను, జీవితంలో వచ్చే మార్పులను ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనేదే కథ.
యాక్షన్, రొమాన్స్, కామెడీ, మాస్ సీన్స్ లాంటి అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఈ సినిమా, విక్రమ్ కెరీర్లో ఒక ముఖ్యమైన హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా జెమిని క్యారెక్టర్ బాడీ లాంగ్వేజ్, డైలాగ్స్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
అరసన్
వడ చెన్నై సినిమాతో ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్న వెట్రిమారన్, ఇప్పుడు శింబు హీరోగా 'అరసన్' అనే సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. వడ చెన్నై సినిమా యూనివర్స్లోనే ఈ అరసన్ సినిమా కూడా ఉండబోతుందనే వార్త ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
నార్త్ చెన్నై క్రైమ్ ప్రపంచం, ఆధిపత్య పోరు, గ్యాంగ్స్టర్ జీవితాలను వెట్రిమారన్ ఈసారి ఏ కోణంలో చూపించబోతున్నాడనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంది. ముఖ్యంగా శింబు - వెట్రిమారన్ కాంబినేషన్ మొదటిసారిగా కలుస్తుండటం సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి కూడా ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.