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- Dakkshi: కాస్టింగ్ కౌచ్ కష్టాలు దాటుకుని ఆర్జీవీ సినిమాలో ఛాన్స్.. బిగ్ బాస్ లోకి కరోనా వైరస్ బ్యూటీ దక్షి
Dakkshi: కాస్టింగ్ కౌచ్ కష్టాలు దాటుకుని ఆర్జీవీ సినిమాలో ఛాన్స్.. బిగ్ బాస్ లోకి కరోనా వైరస్ బ్యూటీ దక్షి
Bigg Boss Telugu 10 Dakkshi: రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన ‘కరోనా వైరస్’ సినిమాతో నటిగా పరిచయమైన దక్షి గుత్తికొండ బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి నటి దక్షి గుత్తికొండ
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి నటి దక్షి గుత్తికొండ వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో నటిగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, ఇప్పుడు రియాలిటీ షో ద్వారా మరింత మంది ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యే అవకాశం అందుకున్నారు. దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తెరకెక్కించిన ‘కరోనా వైరస్’ సినిమాతో దక్షి వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఆ సినిమా ద్వారా నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
ఆర్జీవీ సినిమాతో నటిగా పరిచయం
దక్షి గుత్తికొండకు రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమాలతో అనుబంధం ఉంది. ఆయన తెరకెక్కించిన ‘కరోనా వైరస్ మూవీతో ఆమె పేరు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. తెలుగు సినిమాల్లో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. అయితే అగ్ర కథానాయికల స్థాయిలో ఆమెకు విస్తృతమైన గుర్తింపు రాలేదు. ఇప్పుడు బిగ్బాస్ ద్వారా తన గురించి ఎక్కువ మందికి తెలిసే అవకాశం లభించింది. అవకాశాలు అందుకునే క్రమంలో కాస్టింగ్ కౌచ్ తో చేదు అనుభవం కూడా ఎదురైంది అని దక్షి ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపింది. తన గ్లామర్ షో చేయడం గురించి కూడా దక్షి మాట్లాడింది. సాధారణంగా తెలుగు నటీమణులు గ్లామర్ షోకి దూరంగా ఉంటారు అని అంటుంటారు. సినిమాకు అవసరం అయితే తాను కూడా గ్లామర్ షో చేయగలను అని చెప్పేందుకే గ్లామర్ ఫోటో షూట్స్ చేస్తున్నట్లు దక్షి పేర్కొంది.
నటిగా తనదైన గుర్తింపు కోసం
సినిమాల్లో నటించడం మాత్రమే కాకుండా, ఇతర వినోద కార్యక్రమాల ద్వారా కూడా ప్రేక్షకులకు చేరువ కావడం నటీనటులకు ఉపయోగపడుతుంది. దక్షి కూడా ఇప్పుడు బిగ్బాస్ వంటి పెద్ద రియాలిటీ షోలో పాల్గొనడం ద్వారా తన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయనున్నారు. సినిమాల్లో పాత్రల ద్వారా కనిపించిన ఆమె, హౌస్లో మాత్రం తన నిజ జీవిత ప్రవర్తనతో ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలను సంపాదించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ షో ఆమె కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన అవకాశంగా మారింది.
గ్లామర్ ఫోటో షూట్స్
ఆర్జీవీతో పనిచేసిన అనుభవం
రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమాల్లో పనిచేసిన అనుభవం దక్షి నటనా ప్రయాణంలో భాగంగా నిలిచింది. విభిన్న కథాంశాలతో సినిమాలు తీసే దర్శకుడితో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా ఆమెకు చిత్ర పరిశ్రమలో పనిచేసే అవకాశం లభించింది. ఆమె చేసే గ్లామర్ ఫోటో షూట్స్ ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి.
బిగ్బాస్తో దక్షి కెరీర్కు కొత్త అవకాశం
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన దక్షి గుత్తికొండ ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతోందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. హౌస్లోని ఇతర కంటెస్టెంట్లతో ఆమె ఎలా కలిసిపోతారు? టాస్కుల్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తారు? తన అభిప్రాయాలను ఎలా వ్యక్తం చేస్తారు? అనే అంశాలు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు సినిమాల్లో నటిగా కనిపించిన దక్షి, ఇప్పుడు బుల్లితెరపై తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయనున్నారు. ఈ షో తర్వాత ఆమెకు కొత్త సినిమా అవకాశాలు వస్తాయా అనేది వేచి చూడాలి.