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- Sara Ali Khan Home: తండ్రి 5000 కోట్ల ఆస్తికి అధిపతి.. రూ.18 కోట్ల హౌస్ లో ఉంటున్న కూతురు
Sara Ali Khan Home: తండ్రి 5000 కోట్ల ఆస్తికి అధిపతి.. రూ.18 కోట్ల హౌస్ లో ఉంటున్న కూతురు
సారా అలీ ఖాన్ జుహు అపార్ట్మెంట్లోకి ఒకసారి తొంగిచూద్దాం. అందమైన లివింగ్ రూమ్, కలర్ఫుల్ బెడ్రూమ్, ప్రశాంతమైన పూజా గది.. ఇలా ఆమె అభిరుచిని, కుటుంబ సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే మూడు ప్రత్యేకమైన ప్రదేశాలను ఇక్కడ చూడొచ్చు.
సారా అలీ ఖాన్ ముంబైలోని జుహు అపార్ట్మెంట్
సారా అలీ ఖాన్ ముంబైలోని జుహు అపార్ట్మెంట్ ఆమె వ్యక్తిగత అభిరుచికి, కుటుంబ సంప్రదాయాలకు అద్దం పడుతుంది. ఈ ఫ్లాట్లో సారా తన తల్లి అమృతా సింగ్, సోదరుడు ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్తో కలిసి నివసిస్తున్నారు. పటౌడీ రాజ కుటుంబానికి చెందిన వారైనా సరే, సారా తన ఇంటిని చాలా సింపుల్గా, స్టైలిష్గా డిజైన్ చేసుకున్నారు. తన తండ్రి సైఫ్ అలీ ఖాన్ వేల కోట్ల ఆస్తికి అధిపతి అయినప్పటికీ సారా అలీ ఖాన్ తన తల్లి, తమ్ముడితో కలసి జీవిస్తున్నారు.
ఈ జుహు ఇంట్లోని మూడు ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. లివింగ్ రూమ్
సారా అలీ ఖాన్ తన ఇల్లు చాలా సింపుల్గా, కోజీగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ లివింగ్ రూమ్ చూస్తే ఆ విషయం మనకు ఇట్టే అర్థమవుతుంది. లేత రంగు గోడలు, సింపుల్ ఫర్నిచర్ ఈ గదికి మంచి లుక్ తీసుకొచ్చాయి. అందమైన పెయింటింగ్స్, ఫోటోలు, డెకరేటివ్ వస్తువులు ఈ గదికి మరింత అందాన్నిచ్చాయి.
రంగురంగుల కుషన్లు ఈ లివింగ్ రూమ్ను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సరదాగా గడిపేందుకు అనువుగా మార్చాయి.
2. బెడ్రూమ్
ఇంట్లోని మిగతా గదులతో పోలిస్తే సారా బెడ్రూమ్ చాలా భిన్నంగా, యూత్ఫుల్ వైబ్తో కనిపిస్తుంది. బ్రైట్ కలర్స్, తనకు నచ్చిన వస్తువులతో సారా ఈ గదిని తన కంఫర్ట్కు తగ్గట్టుగా మార్చుకున్నారు.
లివింగ్ రూమ్ లాగా కాకుండా ఈ గది చాలా ప్లేఫుల్ ఫీలింగ్ ను ఇస్తుంది. ఇంట్లోని ఒక్కో గదికి ఒక్కో రకమైన ఫీలింగ్ ఉండాలనే ఆలోచనకు ఈ బెడ్రూమ్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
3. పూజ గది
ఇంట్లోని మిగతా కలర్ఫుల్ గదులకు భిన్నంగా ఈ పూజ గది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ ఆధ్యాత్మికతకు, సంప్రదాయాలకు ఈ గది ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
లివింగ్ రూమ్ అందరూ కలిసి గడిపేందుకు, బెడ్రూమ్ పర్సనల్ స్పేస్ కోసం అయితే.. ఈ పూజా గది మాత్రం ప్రశాంతంగా దేవుడిని ప్రార్థించుకునేందుకు సారాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.