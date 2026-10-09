Top 5 Mangli Folk Songs: యూట్యూబ్ షేక్ అంతే.. మంగ్లీ టాప్ 5 ఫోక్ సాంగ్స్ ఇవే
Top 5 Mangli Folk Songs: ఏ పండుగ వచ్చినా, ఏ శుభకార్యం జరిగినా సింగర్ మంగ్లీ పాట ఉండాల్సిందే. ముఖ్యంగా బోనాలు, బతుకమ్మ, శివరాత్రి, దసరా పండుగల సందర్భంగా ఆమె విడుదల చేసే ప్రైవేట్ ఫోక్ సాంగ్స్ రికార్డు వ్యూస్ తో దుమ్మురేపుతున్నాయి.
మంగ్లీ పాట పాడితే యూట్యూబ్ షేక్ అవ్వాల్సిందే
తెలుగు సంగీత ప్రపంచంలో జానపద పాటలకు ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ప్రత్యేకించి తెలంగాణ సంస్కృతి, పండుగలు, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే జానపద గీతాలకు నెటిజన్ల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. అందులోనూ ప్రముఖ గాయని మంగ్లీ (సత్యవతి) పాడిన పాటలు వస్తే చాలు, యూట్యూబ్లో వ్యూస్ సునామీ రావడం ఖాయం.
తన విలక్షణమైన గొంతుతో, మాస్ ఎనర్జీతో కోట్లాది మంది సంగీత ప్రియులను మంగ్లీ అలరిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ ఫోక్ సాంగ్స్ నుంచి దేవుళ్ల భక్తి పాటల వరకు ఆమె పాడిన ప్రతీ పాట సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
మంగ్లీ ఆలపించిన ఎన్నో పాటలు యూట్యూబ్ను షేక్ చేస్తూ, మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్తో సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతున్నాయి. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్లో విశేష ఆదరణ పొందుతూ కోట్లాది మంది వీక్షకులను ఆకట్టుకున్న మంగ్లీ టాప్ 5 ఫోక్ సాంగ్స్ వివరాలు గమనిస్తే..
ఆడా నెమలి పాట: 368 మిలియన్ల వ్యూస్
మంగ్లీ కెరీర్లోనే అతిపెద్ద హిట్లలో 'ఆడా నెమలి' పాట ఒకటిగా నిలిచింది. కనకవ్వతో కలిసి మంగ్లీ పాడిన ఈ జానపద గీతం యూట్యూబ్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. కాసర్ల శ్యామ్ సాహిత్యం అందించారు. ఈ పాట విడుదలైన నాటి నుంచి నేటి వరకు విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ఇప్పటివరకు ఈ పాట యూట్యూబ్లో ఏకంగా 368 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించి, మంగ్లీ పాటలలో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన టాప్ సాంగ్గా మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
బాయిలోనే బల్లిపలికే పాట: 182 మిలియన్ల వ్యూస్
ఇటీవలి కాలంలో యూట్యూబ్ను విపరీతంగా ఊపేసిన పాట 'బాయిలోనే బల్లిపలికే'. సురేష్, నాగవ్వ, కమల్ ఈస్లావత్, శేఖర్ వైరస్, దాము రెడ్డి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ ఫోక్ సాంగ్ నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. పల్లెటూరి వాతావరణం, వినసొంపైన గ్రామీణ ఈతరం శైలిలో సాగే ఈ పాటను మంగ్లీ తనదైన శైలిలో అలరించారు. కేవలం 10 నెలల వ్యవధిలోనే ఈ పాట ఏకంగా 182 మిలియన్ల వ్యూస్ దక్కించుకుని యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్లో దూసుకుపోతోంది.
జాలే జంగమయ్యా పాట: 87 మిలియన్ల వ్యూస్
మంగ్లీ ఆలపించిన మరో ఎనర్జిటిక్ మాస్ జానపద గీతం జాలే జంగమయ్యా సాంగ్. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించిన ఈ పాటలో శ్రీ రామస్వామి సాహిత్యం, జిత్తు మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. దాము రెడ్డి నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ పాట ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. విడుదలైన నాలుగేళ్లలో ఈ పాట యూట్యూబ్లో 87 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించి, మంగ్లీ పాడిన పాపులర్ పాటల జాబితాలో చేరింది.
లాయీరే లల్లాయిరే పాట: 40 మిలియన్ల వ్యూస్
ముగ్ధ ఆర్ట్ స్టూడియో సమర్పణలో వచ్చిన 'లాయీరే లల్లాయిరే' పాట కూడా యూట్యూబ్లో మంచి ఆదరణ పొందింది. తిరుపతి మాట్ల రచించిన ఈ పాటను మంగ్లీ చాలా అద్భుతంగా ఆలపించారు. పల్లెటూరి సంస్కృతి, జానపద శైలి కలగలిసి సాగే ఈ పాట విడుదలైన ఐదేళ్లలో 40 మిలియన్ల వ్యూస్ దక్కించుకుంది. జానపద ప్రియులు నిత్యం వినే పాటల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.
మంగ్లీ ఎల్లమ్మ బోనం.. బతుకమ్మ పాటలు
పండుగల సమయంలో మంగ్లీ విడుదల చేసే ప్రత్యేక పాటలకు ఉన్న క్రేజ్ వేరు. 2024లో సురేష్ బొబ్బిలి సంగీత దర్శకత్వంలో, ఇంద్రావతి చౌహాన్తో కలిసి పాడిన 'ఎల్లమ్మ బోనం' పాట రెండేళ్లలో 33 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించింది. అలాగే కాసర్ల శ్యామ్ సాహిత్యం అందించిన 'మంగ్లీ బతుకమ్మ పాట 2023' రెండేళ్ల వ్యవధిలో 29 మిలియన్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ పాటలన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో కోట్లాది మందిని అలరిస్తూ ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతున్నాయి.