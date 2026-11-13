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- Kiara Advani: యష్తో ఆన్ స్క్రీన్ రొమాన్స్పై ట్రోల్స్.. ఫస్ట్ టైమ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన కియారా అద్వాని
Kiara Advani: యష్తో ఆన్ స్క్రీన్ రొమాన్స్పై ట్రోల్స్.. ఫస్ట్ టైమ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన కియారా అద్వాని
Kiara Advani: యష్ హీరోగా నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమాలో కియారా అద్వాని కొన్ని ఇబ్బందికర సీన్లలో నటించినందుకు భారీగా ట్రోల్స్ వచ్చాయి. దీనిపై ఎట్టకేలకు ఈ బ్యూటీ స్పందించింది. తన భర్త సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఈ ట్రోల్స్ను ఎలా తీసుకున్నాడో కూడా బయటపెట్టింది.
టాక్సిక్ ట్రోల్స్పై సైలెన్స్ బ్రేక్ చేసిన కియారా
బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ కియారా , సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా రీసెంట్గా కరణ్ జోహార్ షో 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9'లో కనిపించారు. అక్కడ తమ పర్సనల్ లైఫ్కు సంబంధించిన ఎన్నో ముచ్చట్లు పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా, కియారా బేబీ బంప్తో ఈ షోకి రావడంతో సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
ఎర్రటి డ్రెస్సులో కియారా చాలా అందంగా కనిపించగా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా తెల్లటి ఫార్మల్ సూట్లో అదిరిపోయాడు. వాళ్ల డ్రెస్సింగ్ స్టైల్కు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. ఈ షోలోనే కియారా తన 'టాక్సిక్' సినిమా వల్ల వచ్చిన ట్రోల్స్ గురించి ఓపెన్ అయింది. అంతేకాదు, ఈ ట్రోల్స్పై తన భర్త సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడో కూడా చెప్పింది.
'టాక్సిక్' సినిమా గురించి కియారా ఏం చెప్పిందంటే..
'టాక్సిక్' సినిమాలో యష్తో కలిసి కియారా నటించిన ఇంటిమేట్ సీన్స్ వల్ల సోషల్ మీడియాలో దారుణమైన ట్రోల్స్ ఎదుర్కొంది. దీనిపై 'కాఫీ విత్ కరణ్ 9'లో ఆమె మనసు విప్పింది. సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక, అనుకున్నంత మంచి రెస్పాన్స్ రాకపోవడంతో బాధపడ్డానని కియారా చెప్పింది. కానీ, నాదియా పాత్రలో తన నటనకు ఆడియన్స్ ఫిదా అవడం సంతోషాన్నిచ్చిందంది. ఆ క్యారెక్టర్ కోసం తన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకొచ్చానని చెప్పింది.
ట్రోల్స్పై సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఏమన్నాడు?
ఇలాంటి విషయాలను సిద్ధార్థ్ అసలు పట్టించుకోడట. గతంలో చాలా మంది హీరోయిన్లు ఇలాంటివి ఫేస్ చేశారని, ఐశ్వర్యరాయ్ బచ్చన్ కూడా ఇలాంటి విమర్శలు ఎదుర్కొందని కియారా గుర్తుచేసింది. ఇంటర్నెట్లో తన గురించి జరుగుతున్న చర్చలు చూసి మొదట్లో బాధపడ్డా, ప్రతిదానికీ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని కియారా లైట్ తీసుకుంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'టాక్సిక్'?
యష్, కియారా అడ్వాణీ లీడ్ రోల్స్లో నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేదు. ఈ సినిమాలో నయనతార, హుమా ఖురేషి, తారా సుతారియా, రుక్మిణీ వసంత్ కూడా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. దాదాపు రూ.600 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కేవలం రూ.342.26 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసిందట.