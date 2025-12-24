- Home
Top 5 Biggest Indian Movie Clashes: 2025లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా జరిగాయి. కొన్ని సినిమాలు అద్భుతంగా ఆడితే, మరికొన్ని ఫ్లాప్ అయ్యాయి. అదే సమయంలో, ఏడాది పొడవునా బాక్సాఫీస్ వద్ద 5 పెద్ద క్లాష్లు కనిపించాయి.
ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియాన్ Vs మాలిక్
విక్రాంత్ మాస్సే సినిమా 'ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియాన్', రాజ్కుమార్ రావు సినిమా 'మాలిక్' జూలై 2025లో ఒకేసారి రిలీజ్ అయ్యాయి. కానీ, రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయ్యాయి. 'ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియాన్' బడ్జెట్ 50 కోట్లు, ఇది 2.35 కోట్లు సంపాదించింది. 'మాలిక్' బడ్జెట్ 54 కోట్లు, ఇది 26.30 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది.
వార్ 2 Vs కూలీ
హృతిక్ రోషన్ 'వార్ 2', రజనీకాంత్ 'కూలీ' ఆగస్టు 2025లో రిలీజ్ అయ్యాయి. రెండు సినిమాల మధ్య బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టి పోటీ నడిచింది. చూస్తే, 'కూలీ' సినిమా 'వార్ 2' కన్నా బాగా ఆడింది. 'వార్ 2' బడ్జెట్ 400 కోట్లు, ఇది 351 కోట్లు సంపాదించింది. 'కూలీ' బడ్జెట్ కూడా 400 కోట్లు, ఇది 675 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది.
సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2 Vs ధడక్ 2'
అజయ్ దేవగన్ సినిమా 'సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2', సిద్ధాంత్ చతుర్వేది సినిమా 'ధడక్ 2' ఆగస్టు 2025లో ఒకేసారి రిలీజ్ అయ్యాయి. కానీ, రెండు సినిమాలకు బాక్సాఫీస్ వద్ద స్పందన రాలేదు. 150 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన 'సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2' 60.90 కోట్లు సంపాదించింది. 'ధడక్ 2' బడ్జెట్ 60 కోట్లు, ఇది 29 కోట్లు సంపాదించింది.
బాఘీ 4 Vs ది బెంగాల్ ఫైల్స్
టైగర్ ష్రాఫ్ 'బాఘీ 4', మిథున్ చక్రవర్తి సినిమా 'ది బెంగాల్ ఫైల్స్' సెప్టెంబర్ 2025లో ఒకేసారి రిలీజ్ అయ్యాయి. రెండు సినిమాలు పెద్ద డిజాస్టర్లుగా నిలిచాయి. 80 కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్న 'బాఘీ 4' 66.39 కోట్లు సంపాదించింది. 50 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన 'ది బెంగాల్ ఫైల్స్' 16.19 కోట్ల కలెక్షన్ చేసింది.
కాంతార చాప్టర్ 1 Vs సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి
రిషబ్ శెట్టి సినిమా 'కాంతార చాప్టర్ 1', వరుణ్ ధావన్ సినిమా 'సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి' అక్టోబర్ 2025లో రిలీజ్ అయ్యాయి. రెండు సినిమాల మధ్య క్లాష్ కనిపించింది. కానీ, 'కాంతార చాప్టర్ 1' భారీ విజయం సాధించింది. 125 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 900 కోట్లు సంపాదించింది. 'సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి' 80 కోట్ల బడ్జెట్తో 99.39 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.