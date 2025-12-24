- Home
- Entertainment
- Allu Arjun: 5 సినిమాలతో అల్లు అర్జున్ సంచలనం, అప్కమింగ్ మూవీస్ లిస్ట్.. ఆ మూవీ మాత్రం చాలా స్పెషల్
Allu Arjun: 5 సినిమాలతో అల్లు అర్జున్ సంచలనం, అప్కమింగ్ మూవీస్ లిస్ట్.. ఆ మూవీ మాత్రం చాలా స్పెషల్
Allu Arjun: సౌత్ సూపర్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మళ్లీ లైమ్లైట్లో ఉన్నారు. వార్తల ప్రకారం, అతను 1000 కోట్ల బడ్జెట్తో ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రాబోయే సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సినిమాలు 2027, 2028 నాటికి విడుదల కానున్నాయి.
అట్లీతో AA22
అల్లు అర్జున్, డైరెక్టర్ అట్లీతో AA22 అనే సినిమా చేస్తున్నారు. 800 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ 2027లో రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో దీపిక, మృణాల్, యోగి బాబు నటిస్తున్నారు.
లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వంలో
ఖైదీ, లియో డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్తో అల్లు అర్జున్ ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు తాత్కాలికంగా AA23 అని పేరు పెట్టారు. ఈ సినిమా 2028 నాటికి విడుదల కావచ్చు.అయితే ఈ చిత్రంపై అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్తో పౌరాణిక చిత్రం
డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్తో అల్లు అర్జున్ ఒక పౌరాణిక చిత్రం చేస్తున్నారు. ఇందులో ఆయన కార్తికేయుడి పాత్ర పోషించొచ్చు. 1000 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కే ఈ మూవీ 2028లో రిలీజ్ కానుంది.
సందీప్ వంగాత..
యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ వంగా రెడ్డితో అల్లు అర్జున్ ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. ప్రభాస్ స్పిరిట్ పూర్తయ్యాక ఈ మూవీ పనులు మొదలవుతాయి. ఈ సినిమా కూడా 2028 నాటికి విడుదల కావచ్చు.
పుష్ప 3
పుష్ప ఫ్రాంచైజీలోని రెండు సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్ అయిన తర్వాత, అల్లు అర్జున్ ఇప్పుడు మూడో భాగంలో కనిపిస్తారు. డైరెక్టర్ సుకుమార్ స్క్రిప్ట్పై పనిచేస్తున్నారు. ఇది కూడా 2028 నాటికి విడుదల కావచ్చు.