అమల నుంచి కనక వరకు 90ల్లో ఓ వెలుగు వెలిగి.. సడెన్గా మాయమైన టాప్ 5 హీరోయిన్లు
90s Heroines: 90వ దశకంలో సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్లుగా వెలుగొందిన కనక, సువలక్ష్మి సహా ఐదుగురు టాప్ హీరోయిన్లు సడెన్గా సినిమాలకు దూరమయ్యారు. ఆ జాబితాలో ఉన్నది వీళ్లే.
టాప్ 5 90స్ హీరోయిన్లు
90వ దశకంలో సౌత్ సినిమాలో ఎంతో మంది హీరోయిన్లు కుర్రకారుకు కలల రాణులుగా ఉండేవారు. అగ్ర హీరోల సరసన వరుస హిట్లు కొట్టిన వీళ్లు.. ఒకానొక దశలో సినిమాలకు పూర్తిగా గుడ్బై చెప్పేసి ఫ్యామిలీ లైఫ్పై ఫోకస్ పెట్టారు. అలా 90ల్లో స్టార్డమ్ అనుభవించి, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి దూరమైన 5 గురు హీరోయిన్ల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
అమల
కోల్కతాకు చెందిన అమల.. కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ లాంటి అగ్ర హీరోలతో ఎన్నో సినిమాలు చేశారు. 'మైథిలి ఎన్నై కాదలి' సినిమాతో తమిళ ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైన ఆమె.. 'మెల్ల తిరందదు కదవు' లాంటి హిట్లతో మంచి ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
రజనీకాంత్తో 'వేలైక్కారన్' లాంటి సినిమాలు చేస్తున్న టైమ్లో వీళ్లిద్దరిపై చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ ఆ తర్వాత తెలుగు స్టార్ హీరో నాగార్జునను పెళ్లి చేసుకున్న అమల.. సినిమాలను బాగా తగ్గించేశారు. ప్రస్తుతం ఆమె జంతు సంరక్షణ, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు.
సంగీత
90ల్లో తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో పాపులర్ అయిన హీరోయిన్లలో సంగీత ఒకరు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన ఆమె.. ఆ తర్వాత హీరోయిన్గా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు.
కమల్ హాసన్ 'మహానది' సినిమాలో కావేరి పాత్రతో ఆమె అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత విజయ్ 'పూవే ఉనక్కాగ', రాజ్కిరణ్ 'ఎల్లమే ఎన్ రాసాదాన్' సినిమాలు ఆమెకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి.
సినిమాటోగ్రాఫర్, డైరెక్టర్ శరవణన్ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత సంగీత సినిమాలను మెల్లగా తగ్గించేసి, ఇండస్ట్రీకి పూర్తిగా దూరమయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆమె మళ్లీ తెరపై కనిపించలేదు.
కనక
90ల నాటి సినిమాలో టాప్ హీరోయిన్లలో కనక ఒకరు. రామరాజన్ హీరోగా వచ్చిన తన తొలి సినిమా 'కరకాట్టక్కారన్'తోనే ఆమె ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టారు. ఈ సినిమా ఆమె కెరీర్కు పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్.
ఆ తర్వాత రజనీకాంత్, శరత్కుమార్ లాంటి స్టార్స్తో ఎన్నో సినిమాలు చేసిన కనక.. సడెన్గా ఇండస్ట్రీకి దూరమయ్యారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన సమస్యలు, కుటుంబ పరిస్థితుల వల్లే ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. చాలా కాలంగా ఆమె బయట ప్రపంచానికి కనిపించకుండా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు.
సువలక్ష్మి
90ల్లో కుర్రకారును బాగా ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్లలో బెంగాల్ బ్యూటీ సువలక్ష్మి ఒకరు. 1994లో ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె.. అజిత్, విజయ్, కార్తీక్ లాంటి స్టార్స్తో నటించారు.
'ఆసై', 'గోకులత్తిల్ సీతై', 'నిలావే వా' లాంటి సినిమాలతో ఆమెకు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పడింది. తన న్యాచురల్ యాక్టింగ్, హోమ్లీ లుక్స్తో 90ల్లో అందరి ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అయ్యారు.
2001లో ఒక సైంటిస్ట్ను పెళ్లి చేసుకున్న సువలక్ష్మి.. ఆ తర్వాత సినిమాలకు పూర్తిగా గుడ్బై చెప్పేశారు. పెళ్లి తర్వాత ఆమె విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఆమె సడెన్ ఎగ్జిట్ ఫ్యాన్స్ను బాగా నిరాశపరిచింది.
రూపిణి
ముంబైకి చెందిన రూపిణి.. తమిళంతో పాటు కన్నడ, మలయాళ భాషల్లోనూ అగ్ర హీరోల సరసన నటించారు. 1987 నుంచి 1994 మధ్య కాలంలో రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, మమ్ముట్టి, మోహన్లాల్, సత్యరాజ్, విజయకాంత్, మోహన్, రామరాజన్ లాంటి స్టార్స్తో ఆమె స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.
రజనీకాంత్ 'మనిదన్' సినిమాతో తమిళంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రూపిణి.. ఆ తర్వాత 'కూలిక్కారన్', 'అపూర్వ సగోదరర్గళ్', 'ఎన్న పెత్త రాసా', 'ఉళైప్పాళి' లాంటి హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. 90ల్లో బిజీ హీరోయిన్గా ఉన్న ఆమె.. 1995లో పెళ్లి తర్వాత ఇండస్ట్రీకి పూర్తిగా దూరమయ్యారు.