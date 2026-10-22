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- Rajinikanth-Nayanthara: మళ్లీ జోడీ కడుతున్న సూపర్స్టార్, లేడీ సూపర్స్టార్.. ఏ సినిమా కోసమో తెలుసా?
Rajinikanth-Nayanthara: మళ్లీ జోడీ కడుతున్న సూపర్స్టార్, లేడీ సూపర్స్టార్.. ఏ సినిమా కోసమో తెలుసా?
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార మళ్లీ ఒకే సినిమాలో నటించబోతున్నారు. అశ్వత్ మారిముత్తు డైరెక్ట్ చేస్తున్న 'ధర్మన్' సినిమాలో వీళ్లిద్దరూ జోడీ కట్టనున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఒక న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది.
రజనీతో మళ్లీ నయనతార?
లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ఇప్పుడు మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్తో ఆమె మళ్లీ కలిసి నటించబోతున్నారని సినీ వర్గాల్లో ఒక హాట్ టాపిక్ నడుస్తోంది. 'చంద్రముఖి' సహా పలు సినిమాల్లో రజనీతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న నయన్, ఇప్పుడు మళ్లీ ఆయనతో నటించబోతున్నారనే వార్త ఫ్యాన్స్లో అంచనాలను పెంచేస్తోంది.
రజనీతో మళ్లీ నయనతార కాంబో?
మలయాళ సినిమాతో యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేసిన నయనతార, ఆ తర్వాత కోలీవుడ్లో తనకంటూ ఒక స్పెషల్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. 'అయ్యా' సినిమాతో తమిళంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి, వరుస హిట్స్ కొట్టి టాప్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు.
రజనీకాంత్ నటించిన 'చంద్రముఖి' సినిమాలో హీరోయిన్గా చేసిన నయనతార, ఆ సినిమాతో భారీ క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా రజనీతో కొన్ని సినిమాలు చేసిన ఆమె, లాస్ట్గా 'అన్నాత్తే' సినిమాలో ఆయనతో కలిసి నటించారు. ఇప్పుడు ఈ సూపర్ హిట్ జోడీ మళ్లీ రిపీట్ కాబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
'ధర్మన్' సినిమాలో నయనతారకు కీ రోల్
లేటెస్ట్ సమాచారం ప్రకారం, రజనీకాంత్ నటిస్తున్న 'ధర్మన్' సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర చేయడానికి నయనతార గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారట. ఈ సినిమా కోసం ఇప్పటికే సిమ్రాన్, రాశీ ఖన్నా, శ్రీలీల పేర్లు వినిపించగా, ఇప్పుడు నయనతార ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారని టాక్. కథలో నయనతార క్యారెక్టర్ చాలా కీలకంగా ఉంటుందట. అంతేకాకుండా, సినిమాలో ఆమెకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఉన్నాయని, కథను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ఆమె పాత్ర స్పెషల్గా ఉంటుందని సమాచారం.
'జైలర్ 2' తర్వాత రజనీ నెక్స్ట్ మూవీ
'జైలర్ 2' సినిమా భారీ సక్సెస్ తర్వాత రజనీకాంత్ నటించబోయే నెక్స్ట్ సినిమాల్లో 'ధర్మన్' కూడా ఒకటి. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అశ్వత్ మారిముత్తు డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్కు పెద్ద పీట వేశారట. ముఖ్యంగా, కామెడీ సీన్స్ ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయని చెబుతున్నారు.
మళ్లీ కలుస్తున్న హిట్ జోడీ?
రజనీకాంత్, నయనతార ఇద్దరూ స్క్రీన్ మీద కలిసి కనిపిస్తే ఫ్యాన్స్లో ఒక రేంజ్ క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. 'చంద్రముఖి' నుంచి 'అన్నాత్తే' వరకు వీళ్ల కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. అందుకే, 'ధర్మన్' సినిమాలో నయనతార నిజంగానే రజనీతో నటిస్తున్నారా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది.