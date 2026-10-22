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- Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి.. రిలీజ్ ఆగిపోయిన ఏకైక సినిమా
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి.. రిలీజ్ ఆగిపోయిన ఏకైక సినిమా
Chiranjeevi: దాదాపు 45 ఏళ్ల కెరీర్ లో ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించి మెగాస్టార్ గా ఎదిగాడు చిరంజీవి. ఆయన కెరీర్ లో బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ సినిమాలతో పాటు డిజాస్టర్ మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి రిలీజ్ ఆగిపోయిన సినిమా గురించి తెలుసా?
మెగాస్టార్ గా ఎదిగిన చిరంజీవి..
టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి 45 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో వందలాది చిత్రాల్లో నటించి అసాధారణ విజయాలను అందుకున్నారు. చిన్న స్థాయి పాత్రలతో కెరీర్ ప్రారంభించి, విలన్గా, సపోర్టింగ్ యాక్టర్గా, ఆ తర్వాత హీరోగా ఎదుగుతూ టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకున్నారు. ఆయన కెరీర్లో అనేక బ్లాక్బస్టర్లతో పాటు కొన్ని పరాజయాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, అటు హిట్లు, ఇటు ఫ్లాపుల సంగతి పక్కన పెడితే, మెగాస్టార్ కెరీర్లో షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకుని కూడా నేటికీ రిలీజ్ కు నోచుకోని ఒకే ఒక సినిమా ఏదో తెలుసా?
రిలీజ్ ఆగిపోయిన చిరంజీవి సినిమా..
చిరంజీవి నటించి రిలీజ్ కు నోచుకోని ఏకైక సినిమా ‘శాంతి నివాసం’. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో అప్పట్లో ఎంతో క్రేజ్ సంపాదించుకున్న హీరోయిన్ మాధవి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి జంటగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని ‘బాబు’ అనే దర్శకుడు తెరకెక్కించాడు. కెరీర్ బిగినింగ్ లోనే.. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ ప్రాజెక్ట్పై అప్పట్లో మంచి అంచనాలు ఉండేవి.
ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతి సన్నివేశం చిత్రీకరణ విజయవంతంగా ముగిసింది. కేవలం షూటింగ్తో ఆగిపోకుండా, సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు (డబ్బింగ్, రీరికార్డింగ్, ఎడిటింగ్) కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తయ్యాయి. సినిమా ప్రేక్షకులను పలకరించడానికి థియేటర్లలో విడుదలకు సర్వం సిద్ధమైంది. ప్రచార కార్యక్రమాలు కూడా ఊపందుకున్న తరుణంలో ఊహించని విషాదం చోటుచేసుకుంది.
ఊహించని విషాదం కారణంగా..
ఈ సినిమా రిలీజ్ కు రెడీ అవుతుండగా.. నిర్మాత హఠాత్తుగా మరణించారు. నిర్మాత అకాల మరణం ఆ చిత్ర యూనిట్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. సినిమా విడుదల ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయింది. ఆ రోజుల్లో నిర్మాణ సంస్థలు, ఫైనాన్షియర్లు ఈ పరిణామాన్ని ఒక రకమైన సెంటిమెంట్గా భావించడంతో, ఆ సినిమాను మళ్ళీ థియేటర్ల ముందుకు తీసుకువచ్చే సాహసం ఎవరూ చేయలేకపోయారు. కాలక్రమేణా పరిస్థితులు సర్దుకుపోతాయని, ఎప్పటికైనా ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందని చాలామంది భావించినప్పటికీ అది జరగలేదు.
జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.
అప్పట్లో భారీ ఆశలతో రూపొందిన ‘శాంతి నివాసం’ సినిమా బాక్సాఫీస్ బరిలోకి రాకుండానే ఆగిపోయింది. చిరంజీవి కెరీర్లో షూటింగ్, డబ్బింగ్ తో పాటు నిర్మాణానంతర కార్యక్రమాలు అన్నీ ముగిసి కూడా విడుదల కాని ఏకైక చిత్రంగా చరిత్రలో మిగిలిపోయింది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలతో స్టార్ హీరోగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఆయన తొలిరోజుల ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఈ ‘శాంతి నివాసం’ జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది.