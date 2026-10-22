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- Chiranjeevi: చేసిన కథతోనే మళ్ళీ సినిమా, అయినా సూపర్ హిట్.. దటీజ్ చిరంజీవి, బన్నీకి ఆ మూవీ అంటే పిచ్చి
Chiranjeevi: చేసిన కథతోనే మళ్ళీ సినిమా, అయినా సూపర్ హిట్.. దటీజ్ చిరంజీవి, బన్నీకి ఆ మూవీ అంటే పిచ్చి
చిరంజీవి, రాఘవేంద్ర రావు కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చాలా సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. వీటిలో ఓ సినిమా అల్లు అర్జున్ ని ఇప్పటికీ వెంటాడుతోందట. బన్నీకి ఆ సినిమా అంటే అంత పిచ్చి.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేశారు. మాస్ ప్లస్ కామెడీ టైనింగ్ ఉన్న రోల్ పడితే చిరంజీవి విశ్వరూపం ప్రదర్శించేవారు. అలాంటి సినిమానే రౌడీ అల్లుడు. అప్పట్లో చిరంజీవి, రాఘవేంద్ర రావు కాంబినేషన్ అంటే బ్లాక్ బస్టర్ ఖాయం అని అభిమానులు ముందే ఫిక్స్ అయిపోయేవారు. వీరి కాంబోలో వచ్చిన చిత్రమే రౌడీ అల్లుడు.
ఆటో జానీ అందించిన వినోదం
ఈ మూవీలో చిరంజీవి డ్యూయెల్ రోల్ లో నటించారు. దివ్య భారతి, శోభన హీరోయిన్లు. డిస్కో శాంతి ఈ చిత్రంలోనే బోలో బోలో రాణి అనే స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది. ఈ మూవీలో చిరంజీవి ఆటో జానీగా , కళ్యాణ్ గా ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. ఆటోజానీ పాత్రలో చిరంజీవి కామెడీ టైమింగ్, మాస్ యాక్షన్ నెవర్ బిఫోర్ అనే చెప్పాలి.
ఆల్రెడీ వచ్చిన కథే
వాస్తవానికి ఇది ఫ్రెష్ స్టోరీ ఏమీ కాదు. అంతకు ముందే ఇదే తరహాలో పదుల సంఖ్యలో చిత్రాలు వచ్చాయి. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇదే తరహా సినిమాలు చేశారు. డబ్బున్న హీరో ఒకరు.. పేదవాడైన హీరో మరొకరు.. ఒకరిస్తానంలో మరొకరు రావడం.. ఇదంతా కొత్త కథేమీ కాలేదు. కళ్యాణ్ ప్లేస్ లోకి ఆటోజానీ వచ్చి విలన్ల ఆట ఎలా కట్టించాడు అనేది ఈ చిత్ర కథ. తెలిసిన చూసిన కథే అయినప్పటికీ ప్రేక్షకులు రౌడీ అల్లుడు చిత్రానికి బ్రహ్మరథం పట్టారు.
రాఘవేంద్ర రావు మేజిక్
అంతెందుకు మెగాస్టార్ చిరంజీవే రౌడీ అల్లుడు చిత్రానికి నాలుగేళ్ళ ముందే దొంగ మొగుడు అనే సినిమా చేశారు. అది కూడా ఇలాంటి కథే. అయినప్పటికీ రౌడీ అల్లుడు మూవీ ఆడియన్స్ కి అంత బాగా నచ్చడానికే కారణం చిరంజీవి నటన, రాఘవేంద్ర రావు చేసిన మేజిక్ అనే చెప్పాలి.
అల్లు అర్జున్ కి పిచ్చి
ఈ మూవీ అంటే ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కి విపరీతమైన ఇష్టం. ఈ మూవీలో ఆటో జానీ పాత్ర తనని ఇప్పటికీ వెంటాడుతూనే ఉంది అని బన్నీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఆటో జానీ చెప్పే ప్రతి డైలాగ్ అల్లు అర్జున్ కి బాగా గుర్తుంది. మేనరిజమ్స్ తో సహా చిరంజీవి డైలాగ్స్ ని బన్నీ చెప్పారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించిన ఈ చిత్రం విడుదలై ఇటీవల 35 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకుంది.