OTT Movies: ఓటీటీలో ఇండియా వైడ్గా రచ్చ చేస్తోన్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. టాప్ 10 నెట్ ఫ్లిక్స్ మూవీస్
ఓటీటీలో పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ ట్రెండ్ అవుతుంది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో `ధురంధర్` మూవీ టాప్లో ట్రెండ్ అవుతుండగా, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ టాప్ 10లో దుమ్ములేపుతోంది.
నెట్ ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 మూవీస్
ఓటీటీలో సినిమాల కోసం ఆడియెన్స్ ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. ప్రధాన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో సినిమాలకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందులో ఒకటి నెట్ ఫ్లిక్స్. ఇందులో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇండియా వైడ్గా అది టాప్ 10లో ఉంది. ఈ మూవీ థియేటర్లో డిజాస్టర్గా నిలవగా, ఓటీటీలో మాత్రం దుమ్ములేపుతోంది. అయితే బాలీవుడ్ మూవీని కొట్టలేకపోయింది. మరి టాప్ 10 మూవీస్ ఏంటి? అందులో పవన్ కళ్యాణ్ `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` ఏ స్థానంలో ఉందనేది చూస్తే.
నెంబర్ 1-ధురంధర్
నెట్ ఫ్లిక్స్ లో నెంబర్ 1గా బాలీవుడ్ మూవీ `ధురంధర్` ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇది గత నెల రోజులకుపైగానే మొదటిస్థానంలో ట్రెండ్ అవుతుండటం విశేషం. రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీకి ఆదిత్య ధర్ దర్శకుడు. సారా అర్జున్ హీరోయిన్గా నటించింది. గతేడాది విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీసుని షేక్ చేసింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ దుమ్మురేపుతోంది. దీనికి ఇటీవల పార్ట్ 2 `ధురంధర్ 2` వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇంకా థియేటర్లో రన్ అవుతుంది.
రెండో స్థానంలో `యూత్`
తమిళ మూవీ `యూత్` ఇండియా వైడ్గా రెండో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతుంది. దీన్ని ఆడియెన్స్ తెగ చూస్తున్నారు. గత వారం ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ మూవీ దుమ్మురేపుతోంది. ఇది థియేటర్లోనూ విశేష ఆదరణ పొందింది. కెన్ కరుణాస్ టీమ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో తనే మెయిన్ లీడ్, కమింగ్ ఏజ్ రొమాంటిక్ కామెడీగా రూపొందిందీ చిత్రం.
మూడో స్థానంలో బార్డర్ 2 మూవీ
సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజే ప్రధాన పాత్రల్లో అనురాగ్ సింగ్ రూపొందించిన `బార్డర్ 2` మూవీ మూడో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతుంది. దీన్ని ఆడియెన్స్ తెగ చూస్తున్నారు. జనవరిలో విడుదలైన ఈ మూవీ పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది. గత నెలలో ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ మూవీ ఇంకా టాప్లో ట్రెండ్ అవుతుండటం విశేషం. నాల్గో స్థానంలో `వెస్టిల్ మానియా వెగాస్` షో ట్రెండ్ అవుతుంది.
ఐదో స్థానంలో `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`
ఐదో స్థానంలో తెలుగు మూవీ ఉండటం విశేషం. అదే పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం రూపొందింది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించారు. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ చిత్రం మార్చి 19న విడుదలై డిజాస్టర్గా నిలిచింది. గత వారం ఓటీటీలోకి వచ్చి బుల్లితెర ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకుంటోంది. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఐదో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతుంది.
టాప్ 6-రోస్టర్(హిందీ మూవీ)
టాప్ 7-మర్దాని 3(హిందీ మూవీ)
టాప్ 8-మామ్లా లీగల్ హై(హిందీ షో)
టాప్ 9-తు యా మెయిన్(హిందీ మూవీ)
టాప్ 10-ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో)