- Monalisa Pregnant: పెళ్లైన 10 రోజులకే కుంభమేళా అమ్మాయి గర్భవతి.. దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మోనాలిసా భర్త
Monalisa Pregnant: కుంభమేళాలో ఒక్క ఫొటోతో వైరల్ అయిన మొనాలిసా భోస్లే, నటుడు ఫర్మాన్ ఖాన్ను కేరళలో పెళ్లి చేసుకొని దుమారం రేపింది. ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అనేది మరింత సంచలనంగా మారింది.
మొనాలిసా ఇప్పుడు గర్భవతి
కుంభమేళాలో ఒక్క ఫొటోతో వైరల్ అయిన మొనాలిసా భోస్లే, నటుడు ఫర్మాన్ ఖాన్ను కేరళలో పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ గుడిలో వీరి పెళ్లి జరిగింది. స్థానిక పోలీసులు, ప్రజల సమక్షంలోనే వీరి వివాహం జరిగింది. అయితే ఇది లవ్ జిహాద్ అంటూ పెద్ద చర్చ నడిచింది. మొనాలిసా కుటుంబ సభ్యులు ఈ పెళ్లిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. వారు తమ కజిన్ను పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి చేశారు. కానీ ఆమె అతన్ని అన్నలా భావించేది. కష్టకాలంలో తనకు అండగా నిలిచిన ఫర్మాన్ ఖాన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని మొనాలిసా నిర్ణయించుకుంది. మ్యారేజ్ చేసుకుంది.
మొనాలిసాకు 18 ఏళ్లు నిండలేదని ఫర్మాన్ ఖాన్పై పోక్సో కేసు నమోదైంది. ఇప్పుడు మొనాలిసా పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి వాంగ్మూలం ఇవ్వాలి. కానీ ఆమె గర్భవతి కావడంతో ప్రయాణం చేయలేదని ఆమె భర్త చెబుతున్నాడు. ఆమె నిజంగా గర్భవతో కాదో తేలాలంటే వైద్య పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంది.
మొనాలిసా వయస్సెంత?
ఇంట్లోవాళ్లు ఇప్పటికీ వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి చేస్తున్నారని, కానీ తాను ఫర్మాన్ ఖాన్తోనే ఉంటానని మొనాలిసా స్పష్టం చేసింది. ఆమె వయసు 16 సంవత్సరాల 2 నెలల 12 రోజులు అని సమాచారం.
జీవితమే మారిపోయింది
గతంలో తన భార్య కనిపించడం లేదని ఫర్మాన్ ఖాన్ ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో మొనాలిసా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. కుంభమేళాలో పూసలు అమ్ముకునే ఈ అమ్మాయి, ఒక్క ఫొటోతో సినిమా అవకాశాలు దక్కించుకుంది. జీవితం మారిపోయింది అనుకునేలోపే వివాదాల్లో చిక్కుకుంది.