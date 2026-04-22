- Renu Desai: అకీరా నందన్ సినిమా ఎంట్రీలో ట్విస్ట్, రేణు దేశాయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. పవన్ అభిమానులకు పెద్ద షాక్
Renu Desai: అకీరా నందన్ సినిమా ఎంట్రీలో ట్విస్ట్, రేణు దేశాయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు.. పవన్ అభిమానులకు పెద్ద షాక్
పవన్ కళ్యాణ్ వారసుడు అకీరా నందన్ హీరోగా ఎంట్రీ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ వారికి హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యే విషయాన్ని వెల్లడించింది రేణు దేశాయ్. అకీరా ఎంట్రీపై ఆమె రియాక్ట్ అయ్యింది.
పవన్ అభిమానులకు రేణు దేశాయ్ షాక్
పవన్ కళ్యాణ్ వారసుడి కోసం అంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అకీరా నందన్ హీరోగా ఎంట్రీ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏజ్ పరంగా చిన్నవాడు కావడంతో అంతగా ఒత్తిడి లేదుగానీ, ఆయన్ని హీరోగా చూడటం కోసం మాత్రం పవన్ అభిమానులు ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అకీరా నందన్ అడపాదడపా పబ్లిక్లో కనిపిస్తేనే ఆయన ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అలాంటిది తెరపై మెరిస్తే మామూలుగా ఉండదు. అలాంటి సమయం కోసం అభిమానులు ఈగర్గా ఉన్నారు. అయితే పవన్ అభిమానులకు రేణుదేశాయ్ పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.
అకీరా నందన్ సినిమా ఎంట్రీపై రేణు దేశాయ్
ఇదిలా ఉంటే అకీరా నందన్ హీరోగా ఎంట్రీకి సంబంధించి గతంలోనూ రేణు దేశాయ్ స్పందించింది. తను సినిమాల్లోకి వస్తానంటే తాను సంతోషిస్తానని, ఆ విషయాన్ని బ్యాండ్ మోతతో ప్రకటిస్తానని చెప్పింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఆమె రియాక్ట్ అయ్యింది. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు షాక్ అయ్యే విషయాన్ని వెల్లడించింది. అకీరా నందన్ సినిమాల్లోకి ఎప్పుడు వస్తాడనేదాన్ని పెద్ద సస్పెన్స్ లో పెట్టింది.
అకీరాకి సినిమాలంటే ఆసక్తి లేదా?
అకీరా నందన్కి సినిమాలంటే ఇష్టం లేదట. తాను అడిగినా పెద్దగా ఆసక్తి చూపించడం లేదట. సినిమాలు ఎప్పుడు చేస్తావంటే చూస్తాను, ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటున్నాడట. మ్యూజిక్, ఆర్ట్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వంటివి నేర్చుకుంటున్నాడని తెలిపింది రేణు దేశాయ్. చిన్నవాడు కదా చేయని అని వదిలేసిందట. ఇప్పుడే అకీరా నందన్ పదవతరగతి పూర్తి చేశాడని, ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని తెలిపింది.
రేణుదేశాయ్ డైరెక్షన్ అకీరా హీరో ఎంట్రీ?
ఈ క్రమంలో మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకుంది రేణు దేశాయ్. తాను దర్శకురాలిగా సినిమా చేస్తే టాలీవుడ్లో ఏ హీరోతో సినిమా చేస్తావనే ప్రశ్న ఎదురుకాగా, కొత్తవారితో చేస్తానని తెలిపింది. అకీరాతో సినిమా చేస్తానని చెప్పడం విశేషం. మరి ఇది ఎంత వరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి. తాను త్వరలో దర్శకురాలిగా సినిమా చేయబోతున్నట్టు చెప్పింది. అదే సమయంలో మంచి రోల్స్ వస్తే నటించడానికి రెడీగానే ఉందట. ప్రస్తుతం తెలుగులోనే రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తుందట. నటిగానూ బిజీ అవుతున్నట్టు చంద్రవ్వ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది రేణు దేశాయ్.