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- Diwali 2026 OTT Releases: దీపావళికి సినిమాల జాతర, ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న 10 కొత్త సినిమాలు ఇవే
Diwali 2026 OTT Releases: దీపావళికి సినిమాల జాతర, ఓటీటీలో సందడి చేయనున్న 10 కొత్త సినిమాలు ఇవే
Diwali 2026 OTT Releases: ఈ దీపావళి పండుగ వారంలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ కొత్త సినిమాలతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ వారం మీరు ఇంట్లోనే కూర్చుని ఎంజాయ్ చేయగలిగే 10 కొత్త సినిమాలు, వాటి రిలీజ్ డేట్స్, స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
1. ది ముంగూస్
యాక్షన్ సినిమాలు ఇష్టపడేవాళ్లు ఈ దీపావళికి 'ది ముంగూస్' సినిమాను అస్సలు మిస్ కావొద్దు. నవంబర్ 4 నుంచి Amazon Prime Videoలో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. తాను చేయని తప్పుకు ఇరుక్కున్న వార్ హీరో ర్యాన్ 'ఫాంగ్' ఫ్లానాగన్ కథ ఇది.
కోల్పోవడానికి ఏమీ లేని ర్యాన్, పోలీసులతో దేశవ్యాప్తంగా చేసే కార్ ఛేజింగ్ టీవీల్లో టెలికాస్ట్ అవుతుంది. తన ఆర్మీ బెటాలియన్కు చెందిన కొందరు మాజీ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ సైనికులు కూడా ర్యాన్కు సాయం చేస్తారు.
2. బ్లైండ్ గేమ్
అర్జున్ రాంపాల్, ప్రియమణి నటించిన హిందీ థ్రిల్లర్ 'బ్లైండ్ గేమ్'. ఈ మూవీ నవంబర్ 4న ZEE5లో రిలీజ్ కానుంది. సస్పెండ్ అయిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఛాలెంజ్ తీసుకుని, మిస్సయిన డబ్బు కేసును ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాడనేది ఈ కథ.
అతను దర్యాప్తు మొదలుపెట్టగానే ఈ కేసులో ఎన్నో మిస్టరీలు ఉన్నాయని తెలుసుకుంటాడు.
3. ఏ డాగ్స్ పర్ఫెక్ట్ క్రిస్మస్
'ఏ డాగ్స్ పర్ఫెక్ట్ క్రిస్మస్' సినిమా నవంబర్ 4న Netflixలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. హాలిడేస్ టైమ్లో ఒక ఫ్యామిలీ జీవితం ఎలా తలకిందులైంది అనే పాయింట్తో ఈ స్వీట్ ఫ్యామిలీ మూవీ తెరకెక్కింది.
ఒక తెలివైన వీధి కుక్కపిల్ల వాళ్ల జీవితాల్లోకి వచ్చి, ఆ కుటుంబాన్ని ఎలా కలిపిందనేది ఇందులో ఆసక్తికరం. జంతువులు, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఇష్టపడేవాళ్లు ఈ ఫీల్ గుడ్ మూవీని కచ్చితంగా చూడొచ్చు.
4. దిల్ వాలీ దీపావళి
ఫ్యామిలీ ఫెస్టివల్ మూవీ 'దిల్ వాలీ దీపావళి' నవంబర్ 5 నుంచి Netflixలో అందుబాటులో ఉంటుంది. మిహిర్ అహుజా, మనోజ్ పహ్వా, నీలు కోహ్లీ, ఔర్రా భట్నాగర్ ఇందులో నటించారు.
అన్ష్ సిక్కా తన పేరెంట్స్ కోసం ఒక లగ్జరీ ఫ్లాట్ కొని, వాళ్లతో కలిసి దీపావళి జరుపుకోవడానికి విదేశాల నుంచి వస్తాడు. కానీ, ఒక ఇల్లు ఎలా ఉండాలనే విషయంలో వాళ్ల ఆలోచనలు వేరని అతనికి అర్థమవుతుంది.
రితేష్ మీనన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో కుటుంబ బంధాలు, జనరేషన్ గ్యాప్, ఇంటికి సంబంధించిన ఎమోషన్స్ను చక్కగా చూపించారు.
5. ఐ యామ్ గేమ్
దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఐ యామ్ గేమ్'. ఈ వారం ఓటీటీలో వస్తున్న పెద్ద సినిమాల్లో ఇది ఒకటి. నహాస్ హిదాయత్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ నవంబర్ 6న JioHotstarలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఒక ఊహించని ప్రమాదం తర్వాత డాన్ (దుల్కర్) జీవితం ఎలా మారిపోయిందనేది ఈ సినిమాలో చూపించారు. సవాళ్లు, హై-ఓల్టేజ్ యాక్షన్ సీన్స్తో ఈ మూవీ ఆద్యంతం ఉత్కంఠగా సాగుతుంది.
ఆంటోనీ వర్గీస్, మిస్కిన్, కాయదు లోహర్, సంయుక్త విశ్వనాథన్, కదిర్ కూడా ఇందులో నటించారు. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది.
6. హైవాన్
ప్రియదర్శన్ డైరెక్ట్ చేసిన 'హైవాన్' సినిమా నవంబర్ 6 నుంచి SonyLIVలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఈ థ్రిల్లర్లో మెయిన్ లీడ్స్ చేస్తున్నారు.
హత్య కేసులో ఇరుక్కున్న ఒక అంధుడి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అసలు నేరస్థుడిని పట్టుకుని, తన నిర్దోషిత్వాన్ని అతను ఎలా నిరూపించుకున్నాడు అనేది ఈ సినిమా స్టోరీ.
7. లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్
మనోజ్ బాజ్పాయ్, బొమన్ ఇరానీ, దివ్యా దత్తా నటించిన ఈ సినిమా నవంబర్ 6న ZEE5లో రిలీజ్ కానుంది.
హౌసింగ్ సొసైటీ వాళ్లు వద్దంటున్నా, తనకు ఎంతో ఇష్టమైన ఇంట్లోనే ఉండాలనుకునే ఒక వ్యక్తి కథ ఇది. ఇల్లు అంటే ఎంత ఇష్టం, దానితో ఉండే ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ లాంటి అంశాలను ఇందులో హృద్యంగా చూపించారు.
8. ది వ్వాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్
ఈ వారం కచ్చితంగా చూడాల్సిన మరో సినిమా 'ది వ్వాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్'. సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, తమన్నా భాటియా నటించిన ఈ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ నవంబర్ 6న Amazon Prime Videoలో రెంట్కు అందుబాటులో ఉంటుంది.
దేవుడిని నమ్మని ఒక ఇంజనీర్, అడవిలో ఉన్న ఒక పురాతన మిస్టరీలో ఎలా ఇరుక్కున్నాడనేది ఈ కథ. ఆ ఊరి గ్రామదేవత వ్వాన్ దేవి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. సూర్యాస్తమయం తర్వాత అడవిలోకి వెళ్లకూడదనే కఠినమైన నియమం ఆ ఊళ్లో ఉంటుంది. కానీ అతను ఒక పురాతన శాపానికి గురైనప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా మారాయనేది ఆసక్తికరం.
శ్వేతా తివారీ, సునీల్ గ్రోవర్, మనీష్ పాల్ కూడా ఇందులో నటించారు.
9. మీసయ మురుక్కు 2
మీరు తమిళ సినిమాల ఫ్యాన్ అయితే 'మీసయ మురుక్కు 2' కచ్చితంగా చూడాల్సిందే. హిప్హాప్ తమిళ ఆది నటించిన ఈ సీక్వెల్ నవంబర్ 6 నుంచి SonyLIVలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
గాన మ్యూజిక్ను పాపులర్ చేయాలని కలలు కనే ఉత్సాహవంతమైన మ్యూజిషియన్ జీవా పాత్రలో ఆది నటించాడు. సొంత సంస్కృతిని కాపాడుకుంటూనే, తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి అతను పడిన కష్టాలు, అతని ఆశయాలను ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా చూపించారు.
10. నూరు కోడి వానవిల్
హరీష్ కళ్యాణ్, సిద్ధి ఇద్నాని జంటగా నటించిన బ్యూటిఫుల్ తమిళ రొమాంటిక్ మూవీ 'నూరు కోడి వానవిల్'. ఈ సినిమా నవంబర్ 6న ZEE5లో రిలీజ్ కానుంది.
శశి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా 2019లోనే లాంచ్ అయినా, ఇప్పటివరకు ఓటీటీలో రాలేదు. ఫైనల్గా ఇప్పుడు ZEE5లో పే-పర్-వ్యూ (pay-per-view) పద్ధతిలో దీన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు.