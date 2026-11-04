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- Sandeep Reddy: రాప్తాడు సంఘటనని అడ్డు పెట్టుకుని సినిమాని నిందిస్తారా.. సందీప్ రెడ్డి వంగా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Sandeep Reddy: రాప్తాడు సంఘటనని అడ్డు పెట్టుకుని సినిమాని నిందిస్తారా.. సందీప్ రెడ్డి వంగా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Sandeep Reddy Vanga: రాప్తాడు సంఘటన తర్వాత సినిమాలో హింసాత్మక సన్నివేశాలపై విమర్శలు మొదలయ్యాయి. దీనిపై సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పందిస్తూ విమర్శకులకు కౌంటర్ ఇచ్చారు.
సినిమాలపై విమర్శలకు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పందన
సమాజంలో ఏదైనా తీవ్రమైన నేరం జరిగినప్పుడు సినిమాల్లో చూపించే హింసపై చర్చ మొదలవడం సాధారణంగా మారింది. ఇలాంటి ఘటనలకు సినిమాలు కూడా ఒక కారణమంటూ కొందరు విమర్శలు చేస్తుంటారు. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చోటుచేసుకున్న ఓ ఘటనపై దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పందించారు. నేరాలు జరిగిన ప్రతిసారీ సినిమాలను బాధ్యులుగా చూపించడంపై ఆయన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో తన సినిమాలను ప్రస్తావిస్తూ విమర్శలు చేస్తున్న వారికి సమాధానమిచ్చారు. ఒక విషాద ఘటన జరిగినప్పుడు ముందుగా బాధితురాలికి అండగా నిలవాలని, అసలు సమస్య ఏమిటో అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఏపీలో పదో తరగతి విద్యార్థినిపై దాడి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాప్తాడులో 15 ఏళ్ల పదో తరగతి విద్యార్థినిపై 21 ఏళ్ల యువకుడు చైన్సాతో దాడి చేసిన ఘటన తీవ్ర ఆందోళనకు దారితీసింది. ఉపాధ్యాయురాలు, 31 మంది తోటి విద్యార్థులు చూస్తుండగానే ఈ దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో బాలిక పరిస్థితి విషమంగా మారింది. విషయం తెలిసిన వెంటనే పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేయగా, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఈ ఘటనపై స్పందించారు. ఈ దాడి తర్వాత సినిమాల్లో అతిగా హింసను చూపిస్తున్నారంటూ పలువురు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వారిని విమర్శించారు. ఈ చర్చలో సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాలను కూడా కొందరు ప్రస్తావించారు. ఆయన చిత్రాల్లోని హింసాత్మక సన్నివేశాల ప్రభావం గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
బాధితురాలిపై సానుభూతి చూపించాలి
తనపై వస్తున్న విమర్శలకు సందీప్ రెడ్డి వంగా తాజాగా స్పందించారు. ఇలాంటి భయంకరమైన నేరం జరిగినప్పుడు మొదట బాధితురాలి పట్ల సానుభూతి చూపించాలని ఆయన అన్నారు. ఘటనకు కారణమైన అసలు సమస్యను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలే తప్ప, వెంటనే సినిమాలపై నిందలు వేయడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, కొందరు నటులు, దర్శకులు, నిర్మాతలు ఈ విషాద ఘటనను తన సినిమాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి, వ్యక్తిగత కక్షలు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ఇలాంటి ఘటనలను ఇతరులపై విమర్శలు చేయడానికి అవకాశంగా చూడకూడదని, బాధితుల పట్ల సానుభూతి చూపించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.
When someone commits a heinous crime, the first response should be empathy & an attempt to understand the larger problem. Not finding a convenient scapegoat in cinema.
It is becoming increasingly clear that your concern is not for the victims or their families, but that you're using a horrific tragedy as a dirty excuse to settle your personal scores.
This is especially directed at those failed frustrated jobless male/female actors, few directors, producers & parasites, who suddenly appoint themselves as social reformers whenever an opportunity arises to take a dig at someone else's work.
A tragedy deserves empathy 🙏, not opportunism. Learn the difference.
— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) November 4, 2026
సందీప్ రెడ్డి వంగా వ్యాఖ్యలపై భిన్న స్పందనలు
సందీప్ రెడ్డి వంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆయన స్పందనపై ప్రజల నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు ఆయన అభిప్రాయాన్ని సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు సినిమాల్లో హింస ప్రభావంపై చర్చ జరగాల్సిందేనని భావిస్తున్నారు. దీంతో ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాలోనూ భిన్నమైన స్పందనలు కనిపిస్తున్నాయి. నేరం జరిగిన ప్రతిసారీ సినిమాలను నిందించడం ఎంతవరకు సమంజసమనే చర్చ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. అయితే ఈ ఘటన నేపథ్యంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు, వాటిపై వస్తున్న స్పందనలు ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి.