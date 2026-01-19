- Home
- OTT Movies: అందరి చూపు అక్కినేని కోడలు శోభితపైనే.. ఈ వారం ఓటీటీలో మతిపోగొట్టే సినిమాలు, సిరీస్ లు రెడీ
ఈవారం ఓటీటీలో పలు క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్ లు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. కిచ్చా సుదీప్ నటించిన మార్క్, శోభిత ధూళిపాళ చీకటిలో లాంటి సినిమాలు ఓటీటీలో వినోదం అందించనున్నాయి.
This Week OTT Releases
ఓటీటీలో ఈ వారం కూడా వినోద ప్రియులకు పండగే. ఫాంటసీ, థ్రిల్లర్, రొమాన్స్, క్రైమ్, డాక్యుమెంటరీ, స్పోర్ట్స్ హారర్ వరకు అన్ని జానర్లలో బలమైన కంటెంట్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనుంది. అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టులతో పాటు భారతీయ భాషల్లోనూ ఆసక్తికరమైన కథలు ఈ వారం OTTలో రిలీజ్ కానున్నాయి.
ZEE5
45
సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ వినయ్ అనుకోని ప్రమాదంతో 45 రోజుల జీవితానికి పరిమితమవుతాడు. యముడి ప్రతిరూపమైన రాయప్ప అతడికి ఇచ్చిన ఈ గడువు, కర్మ–పశ్చాత్తాపం–మరణం మధ్య మానసిక యుద్ధంగా మారుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
కాలి పోట్కా (Kaalipotka)
సమాజంలో అణగారిన నాలుగు మహిళలు అనూహ్యంగా ఒక క్రైమ్లో చిక్కుకుని, అవినీతి వ్యవస్థను ఎదుర్కొంటారు. మహిళా శక్తి, న్యాయం, ప్రతిఘటన ప్రధానాంశాలు.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
Mastiii 4 (అడల్ట్ కామెడీ)
రితేష్–వివేక్–అఫ్తాబ్ ట్రియో మరోసారి గందరగోళంలో పడుతూ, వివాహ జీవితంపై హాస్యంగా ప్రశ్నలు వేస్తారు.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
సిర్తె (Sirai) - క్రైమ్ డ్రామా
జైలు నుంచి కోర్టు వరకు ప్రయాణించే ఖైదీ కథ ద్వారా మతవివక్ష, న్యాయవ్యవస్థ లోపాలు బలంగా చూపిస్తారు.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
Netflix
A Big Bold Beautiful Journey (రొమాంటిక్ ఫాంటసీ)
వివాహం తర్వాత మొదలయ్యే మాయా ప్రయాణంలో ఇద్దరు అపరిచితులు తమ గతాన్ని ఎదుర్కొంటారు.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: January 20, 2026
Queer Eye – Season 10
వాషింగ్టన్ DC నేపథ్యంలో చివరి సీజన్. స్వీయ స్వీకృతి, సామాజిక మార్పుపై హృదయాన్ని తాకే ప్రయాణం.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: January 21, 2026
Tere Ishk Mein (రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా)
ప్రేమ, మానసిక నియంత్రణ, దేశభక్తి మధ్య నడిచే క్లిష్టమైన సంబంధ కథ.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
JioHotstar
A Knight of the Seven Kingdoms (ఫాంటసీ సిరీస్)
Game of Thronesకు ముందరి కాలంలో, సర్ డంకన్, ఎగ్ ప్రయాణం ఎలా సాగింది అనేది ఈ కథ.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: January 19, 2026
Gustaakh Ishq (రొమాన్స్)
ఒక యువకుడు, కవి, అతని కుమార్తె మధ్య నైతిక సంఘర్షణ.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
Him (స్పోర్ట్స్ సైకలాజికల్ హారర్)
ఫుట్బాల్లో “GOAT” అవ్వాలనే పిచ్చి ఎంత భయంకరంగా మారుతుందో చూపించే కథ.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: January 19, 2026
Mark (యాక్షన్ థ్రిల్లర్)
పిల్లల అపహరణ కేసులో చిక్కుకున్న కఠినమైన పోలీస్ అధికారి పోరాటం.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
Space Gen: Chandrayaan (డ్రామా సిరీస్)
చంద్రయాన్-3 విజయం వెనుక ఉన్న శాస్త్రవేత్తల మానవ కథ.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
Prime Video
Cheekatilo (తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్)
ట్రూ క్రైమ్ పోడ్కాస్టర్ సీరియల్ కిల్లర్ను వెతుక్కుంటూ హైదరాబాద్ అండర్వరల్డ్లోకి వెళ్తుంది. అక్కినేని కోడలు శోభిత ప్రధాన పాత్రలో నటించింది.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: January 23, 2026
It’s Not Like That (ఫ్యామిలీ డ్రామా సిరీస్)
ఓ పాస్టర్, విడాకులు తీసుకున్న మహిళ మధ్య కొత్త ప్రారంభాల కథ.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: January 25, 2026
Steal (హై-ఆక్టేన్ థ్రిల్లర్)
లండన్లో జరిగిన ఫైనాన్షియల్ హైస్ట్ వెనుక కుట్రల నేపథ్యంలో ఈ కథ ఉంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: January 21, 2026