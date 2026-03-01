- Home
Kantara Secret: `కాంతార` సినిమాలో రిషబ్ శెట్టి నటించి ఇరగదీశాడు. అయితే ఈ మూవీకి ఆయన మొదట ఓ సూపర్ స్టార్ని అనుకున్నాడట. గూస్ బంమ్స్ తెప్పించే విషయాన్ని బయటపెట్టాడు రిషబ్ శెట్టి.
ఇండియన్ బాక్సాఫీసుని షేక్ చేసిన `కాంతార`
కాంతార సినిమా ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాంటి ప్రభంజనం సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఎన్నో అవార్డులు గెలుచుకున్న ఈ చిత్రం, రిషబ్ శెట్టి కెరీర్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ఆయన పాన్ ఇండియా హీరో అయిపోయాడు. `కాంతార 2` ఇండియన్ బాక్సాఫీసుని షేక్ చేసింది. `కేజీఎఫ్2` తర్వాత అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన కన్నడ సినిమాగా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించి రిషబ్ శెట్టి స్వయంగా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టారు.
కాంతారకి మొదట అనుకున్న హీరో పునీత్ రాజ్ కుమార్
అనుకున్నది అనుకున్నట్లు జరిగి ఉంటే, కాంతారలో రిషబ్ శెట్టికి బదులుగా పునీత్ రాజ్కుమార్ ఉండేవారు. ఎందుకంటే 'శివ' పాత్రకు మొదట ఫైనల్ అయ్యింది ఆయన పేరే. పునీత్ పేరు చెప్పగానే నేను కూడా చాలా ఉత్సాహపడ్డాను. కాంతార స్థాయిని, విజన్ను పునీత్ మరింత పెంచగలరని నేను భావించాను. ముఖ్యంగా దున్నపోతుల పరుగు పందెం (కంబళ) సన్నివేశాల్లో అప్పు సర్ అద్భుతంగా సరిపోతారని అనుకున్నాను అని రిషబ్ శెట్టి చెప్పారు.
కాంతార చేయడానికి రెడీ అయిన అప్పు
అయితే, అప్పు సర్ కోస్తా కర్ణాటక ప్రాంత యాసను పూర్తిగా నేర్చుకోవాలని నేను చెప్పాను. అంత తక్కువ సమయంలో ఆయన అంత సమయం కేటాయించగలరా అనేది డౌట్. కానీ ఆయన దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. నిర్మాత విజయ్ కిరగందూర్ ఆయన్ను సంప్రదించినప్పుడు, కాంతార పట్ల ఆయన చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. ఆ యాసని నేర్చుకోవడానికి కూడా రెడీ అయ్యారు. కానీ అప్పుడు జరిగింది వేరు అని రిషబ్ శెట్టి చెప్పారు.
ఇలా పునీత్ రాజ్ కుమార్ `కాంతార` చేయలేకపోయారు
అప్పు సర్ కథ విని చాలా ఇష్టపడ్డారు. కానీ సినిమాలో మంగళూరు యాస, కోల, కంబళ వంటివి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అదే సమయంలో ఆయన 'ద్విత్వ' సినిమా చేసే చర్చలు కూడా జరిగాయి. అందుకే, 'రిషబ్, నా కోసం ఆగవద్దు' అని నాకు చెప్పారు. అప్పుడు స్వయంగా ఆయనే, 'ఈ పాత్రను మీరే చేసేయండి' అని సూచించారని రిషబ్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
రిషబ్ని నటించమని స్వయంగా చెప్పిన సునీత్
`నేను కాంతార కథ అప్పు సర్కు చెప్పిన వెంటనే, ఆయన ఆ ప్రాజెక్ట్ పట్ల చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఆయన విభిన్నమైన కథలను ప్రయత్నించాలనుకున్నారు. కానీ, ఆయన ఇతర ప్రాజెక్టులు ఆయన్ను కాంతారకు దూరం చేశాయి. ఒకరోజు ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి, తను లేకుండానే సినిమాను ముందుకు తీసుకెళ్లమని చెప్పారు. తన కోసం ఎదురుచూస్తే, ఆ ఏడాది సినిమా చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చని ఆయన నాతో అన్నారు. అందుకే పునీత్ రాజ్ ఈ చిత్రంలో భాగం కాలేకపోయారు` అని రిషబ్ శెట్టి తెలిపారు.
`కాంతార` సినిమా చూడాలని ఆసక్తిని వ్యక్తం చేసిన పునీత్ రాజ్ కుమార్
`కాంతార మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తి చేశాక, 'భజరంగి 2' ఈవెంట్ సందర్భంగా అప్పు సర్ నన్ను కలిశారు. ఆయన తన ప్రాజెక్టుల గురించి చెప్పారు. `నా కోసం ఆగవద్దు, ఈ విషయంలో రాజీ పడొద్దు` అని చెప్పారు. నేను ఆయనకు షూటింగ్ స్టిల్స్ కొన్ని చూపించాను. అవి చూసి ఆయన చాలా సంతోషపడ్డారు. సినిమా చూడటానికి ఎంతో ఆతృతగా ఉన్నట్టు చెప్పారు` అని ఆ రోజులను రిషబ్ శెట్టి గుర్తుచేసుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత హార్ట్ ఎటాక్తో పునీత్ రాజ్ కుమార్ మరణించిన విషయం తెలిసిందే.