- మీ తాత మళ్ళీ పుట్టాడు రా.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటనకు ఫిదా, సెట్ లో చప్పట్లు కొడుతూ ఉండిపోయిన సీనియర్ నటుడు
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నటనకు సీనియర్ నటుడు ఫిదా అయ్యారు. ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత సెట్ లో క్లాప్ కొడుతూ ఉండిపోయారట. ఇంతకీ ఆ నటుడు ఎవరు, ఆ సినిమా ఏంటి అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో ఉన్న ఉత్తమ నటుల్లో ఒకరు. నటన, డైలాగ్ డెలివరీ, డ్యాన్సులు ఇలా అన్ని విధాలుగా తారక్ కి తిరుగులేదు అనే చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఓ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి డ్రాగన్ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది.
నందమూరి తారక రామారావు పోలికలు
ఎన్టీఆర్ తన తొలి చిత్రం నుంచే నటనలో అందరినీ మెస్మరైజ్ చేస్తున్నారు. తారక్ కి సాధారణంగా తన తాత నందమూరి తారక రామారావు పోలికలు ఉంటాయి అని అభిమానులు భావిస్తుంటారు. ఓ సినిమాలో నటిస్తున్నప్పుడు సీనియర్ నటుడు ఒకరు తారక్ నటనకు ఫిదా అయిపోయారు. మీ తాత మళ్ళీ పుట్టాడు రా అని అభినందించారట. ఆ సంఘటన గురించి తెలుసుకునేందుకు వివరాల్లోకి వెళదాం.
రాఖీ మూవీలో డైలాగ్
కృష్ణవంశీ తెరకెక్కించిన రాఖీ చిత్రంలో రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ గురించి తారక్ ఒక పెద్ద డైలాగ్ చెబుతారు. ఇండియన్ రేల్వేస్ లో ఎంత మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు, ట్రైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా ఆపకుండా ఒక భారీ డైలాగ్ రూపంలో తారక్ లెక్కలతో సహా రైల్వే నెట్వర్క్ గురించి చెబుతారు. దాని గురించి నటుడు సమీర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.
మీ తాత మళ్ళీ పుట్టాడు రా
సమీర్ మాట్లాడుతూ.. కృష్ణ వంశీ గారు నోటికి వచ్చిన నంబర్స్ తో ఆ డైలాగ్ రాయలేదు. రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర పక్కాగా లెక్కలు తీసుకుని రాశారు. ఎన్టీఆర్ ఆ డైలాగ్ ని సింగిల్ టేక్ లో కంప్లీట్ చేశారు. ఎన్టీఆర్ ఆ డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత సెట్ లో అందరూ క్లాప్స్ కొట్టారు. కోట శ్రీనివాసరావు గారు అయితే క్లాప్స్ కొడుతూనే ఉన్నారు. మీ తాత మళ్ళీ పుట్టాడురా అని తారక్ ని ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు అని సమీర్ తెలిపారు.
మూవీ ఫ్లాప్
తారక్ ఈ మూవీలో తన పెర్ఫార్మెన్స్ తో అదరగొట్టినప్పటికీ రాఖీ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేదు. ఈ మూవీలో ఇలియానా, ఛార్మి హీరోయిన్లుగా నటించారు.