వెంకటేష్ మిస్ అయ్యాడు.. బాలకృష్ణ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాడు, రికార్డులు తిరగరాసిన మూవీ ఏదో తెలుసా?
టాలీవుడ్ లో చాలామంది స్టార్ హీరోలు చాలా సినిమాలు మిస్ అయ్యారు.. ఈక్రమంలోనే వెంకటేష్ కూడా ఓ బ్లాక్ బస్టర్ కథను రిజెక్ట్ చేయగా.. అది బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కి.. ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఇంతకీ ఏంటా సినిమా?
సినిమాలు మిస్ అవ్వడం కామన్..
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది స్టార్ హీరోలు వివిధ కారణాల వల్ల కొన్ని సినిమాలను మిస్ అవుతూ ఉంటారు. ఆ సినిమాలు తరువాత మరొక హీరోతో తెరకెక్కి సూపర్ హిట్ అవ్వడం లేదా డిజాస్టర్ కావడం కూడా సాధారణంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సినిమా పెద్ద హిట్ అయితే మిస్ అయిన హీరోకి కొంత బాధ, డిజాస్టర్ అయితే చేయకపోవడమే మంచిదని అనుకునే పరిస్థితులు ఇండస్ట్రీలో కొత్తవేమీ కాదు. ఇలాంటి సంఘటన టాలీవుడ్ హీరో వెంకటేష్ జీవితంలో కూడా జరిగింది.
వెంకటేష్ చేయాల్సింది బాలయ్య ఖాతాలో..
నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ నటించిన సమరసింహా రెడ్డి సినిమా విషయంలో వెంకటేష్ కు దక్కాల్సిన అదృష్టం బాలకృష్ణ కు దక్కింది. అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, సమరసింహా రెడ్డి సినిమాలో హీరో పాత్రకు బాలకృష్ణ మొదటి ఎంపిక కాదట. ఈ కథను మొదట విక్టరీ వెంకటేష్కు దర్శకుడు బీ. గోపాల్ వినిపించారట.
వెంకటేష్కు కథ చాలా నచ్చినా, ఇందులోని ఫ్యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉండటంతో.. తనకు కథ పూర్తిగా సూట్ అవ్వదని.. ఈ క్యారెక్టర్ కు బాలయ్యే సరైన ఎంపిక అని వెంకీ స్వయంగా మేకర్స్ కు తెలిపారట. దాంతో ఈ కథ బాలకృష్ణ దగ్గరకు చేరి, ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది.
బాలకృష్ణ కెరీర్లో మైల్ స్టోన్ మూవీ..
బాలకృష్ణ కెరీర్లో సమరసింహా రెడ్డి ఒక మైలురాయి చిత్రంగా నిలిచింది. బీ. గోపాల్ దర్శకత్వంలో, వెంకట్ రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ హిట్గా సంచలనం సృష్టించింది. బాలయ్య పవర్ ఫుల్ ఫ్యాక్షనిస్ట్ రోల్లో నటించగా, అంజల జవేరి సిమ్రాన్ హీరోయిన్లుగా కనిపించారు. ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మాస్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.
ఉర్రూతలూగించిన పాటలు..
సినిమాకు మణిశర్మ అందించిన సంగీతం ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. పాటలు మాత్రమే కాదు, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ప్రేక్షకులను ఊపేసింది. ఈ పాటలకు ఇప్పటికీ అభిమానులు ఊర్రూతలుగుతుంటారు. ఈ సినిమాలో బాలయ్య డ్యాన్స్ కూడా అద్భుతంగా నిలిచింది. చలిగా ఉందన్నాడే, అందాల ఆడబొమ్మ, నందమూరి నాయకా..లాంటి పాటలు ఇప్పటికీ ఊర్రూతలూగిస్తుంటాయి. సంక్రాంతి కానుకగా 1999 జనవరి 13న విడుదలైన సమరసింహా రెడ్డి బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
సమరసింహా రెడ్డి బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు
కేవలం 6 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా 32 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు పూర్తి చేసుకుని, ఫుల్ రన్లో 15 కోట్ల రూపాయల షేర్ను రాబట్టింది. అంతేకాదు, మూడు థియేటర్లలో 227 రోజులు, 29 కేంద్రాల్లో 175 రోజులు, 122 కేంద్రాల్లో 50 రోజులు, ఒక థియేటర్లో ఏడాది పాటు ప్రదర్శితమై సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది.
అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించింది
ఈ సినిమా ఇంతటి విజయాన్ని సాధించడానికి బాలయ్య నటన, ఆయన ఇమేజ్, పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్, పాటలు, ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ వంటి అనేక అంశాలు కారణమని చెప్పవచ్చు. తొడ కొట్టడం, మీసం తిప్పడం వంటి రాయలసీమ మ్యానరిజాలను ఈ సినిమా మరింత పాపులర్ చేసింది. ముఖ్యంగా సీమ ప్రాంతాల్లో బాలయ్య అభిమానులకు ఈ సినిమా పూనకాలు తెప్పించింది.