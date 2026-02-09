50 ఏళ్ల అభిషేక్ కు భార్య ఐశ్వర్య రాయ్ స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్, ఫిదా చేసిందిగా?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అభిషేక్ బచ్చన్ 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ఆయన భార్య ఐశ్వర్య రాయ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
Image Credit : X
అభిషేక్ బచ్చన్ 50వ పుట్టినరోజు
బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ తన 50వ ఏట అడుగుపెట్టారు. ఆయనకు అభిమానులు, బంధువులు, సన్నిహితులు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. అయితే ఈసారి ఆయన భార్య ఐశ్వర్య రాయ్ చెప్పిన విష్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తన భర్త 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఐశ్వర్య ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎమోషనల్గా విష్ చేశారు. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
Image Credit : INSTAGRAM@aishwarya rai bachchan
ఐశ్వర్య రాయ్ ఎమోషనల్ పోస్ట్
ఐశ్వర్య రాయ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో అభిషేక్ బచ్చన్ చిన్నప్పటి ఫోటోను షేర్ చేశారు. ఆ ఫోటోలో అభిషేక్ కళ్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. ఆ ఫోటోతో పాటు, 'నా ప్రియమైన బేబీ-పప్పా, మీకు 50వ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. దేవుడు మీకు ప్రేమ, శాంతి, సంతోషం, సంతృప్తి, మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి. బంగారంగా ఉండు. ప్రేమతో మెరిసిపో' అని రాశారు.
Image Credit : Instagram
అమితాబచ్చన్ శుభాకాంక్షలు
బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తన ఏకైక కుమారుడు అభిషేక్ బచ్చన్ 50వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక ఎమోషనల్ మెసేజ్ షేర్ చేశారు. తన కొడుకును ప్రేమించి, ఆశీర్వదించిన అభిమానులకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 'అభిషేక్ 50వ పుట్టినరోజుకు శుభాకాంక్షలు పంపిన ప్రతి ఒక్కరికీ నా కృతజ్ఞతలు, ప్రేమ. మీ ఆశీర్వాదాలు అతనికి ముందుకు సాగడానికి ధైర్యాన్ని, శక్తిని ఇస్తాయి' అని ఆయన రాశారు.
Image Credit : X
బాలీవుడ్ స్నేహితుల నుంచి శుభాకాంక్షలు
అభిషేక్ స్పెషల్ డే సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా, బాలీవుడ్లోని చాలా మంది సహనటులు, స్నేహితులు కూడా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నటుడు జాకీ ష్రాఫ్, అభిషేక్ చిత్రాలతో కూడిన వీడియోను షేర్ చేసి 'బిగ్ హగ్స్' అని రాశారు. నటుడు రితేష్ దేశ్ముఖ్ తన 'హౌస్ఫుల్ 5' సహనటుడైన అభిషేక్కు ఎమోషనల్ మెసేజ్ పోస్ట్ చేశారు. 'ప్రియమైన @bachchan, నువ్వంటే నాకెంత ఇష్టమో చెప్పడానికి మాటలు చాలవు. నువ్వు ఎప్పుడూ అన్నలా నాతో ఉన్నావు. ఈ రోజు నీకు నవ్వు, ప్రేమ, మంచి ఆరోగ్యంతో నిండిన సంతోషకరమైన ప్రపంచం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ బర్త్డే నా సోదరా. ఐ లవ్ యూ' అని రాశారు.
Image Credit : X
విడాకుల పుకార్లపై అభిషేక్ కామెంట్స్
అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ మధ్య అంతా బాగానే ఉన్నా, వారిద్దరూ విడిపోతున్నారంటూ చాలాసార్లు మీడియాలో వార్తలు సంచలనం సృష్టించాయి. ఈ విషయంపై ఒక మీడియా ఇంటర్వ్యూలో అభిషేక్ మాట్లాడారు. 'మా పెళ్లి, విడాకుల గురించి వస్తున్న పుకార్లు పూర్తిగా అబద్ధం. కావాలనే మమ్మల్ని బాధపెట్టడానికి ఇలా చేస్తున్నారు. మాకు పెళ్లి కాకముందు, మా పెళ్లి తేదీలను ఊహించారు. పెళ్లయ్యాక, మేం ఎప్పుడు విడిపోతామో వాళ్లే నిర్ణయించడం మొదలుపెట్టారు. ఇదంతా అర్థం లేనిది. ఆమెకు నా గురించి తెలుసు, నాకు ఆమె గురించి తెలుసు. మేం ప్రేమగా, స్థిరంగా ఉన్న కుటుంబంలోకి తిరిగి వెళ్తాం. అదే నిజంగా ముఖ్యం' అని ఆ నటుడు చెప్పారు.
