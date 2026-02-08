- Home
- Entertainment
- 45 రోజుల్లో 1500 కోట్ల బిజినెస్.. అంచనాలు పెంచేస్తున్న 6 పాన్ ఇండియా సినిమాలు, లిస్ట్ ఇదే
45 రోజుల్లో 1500 కోట్ల బిజినెస్.. అంచనాలు పెంచేస్తున్న 6 పాన్ ఇండియా సినిమాలు, లిస్ట్ ఇదే
2026లో మార్చి 19 నుంచి మే 1 మధ్య బాక్సాఫీస్ వద్ద అతిపెద్ద కలెక్షన్ల తుఫాన్ రాబోతోంది. ఈ 45 రోజుల్లో ఏకంగా 6 పెద్ద సినిమాలు విడుదల కానున్నాయి. ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సినిమాలపై 1020-1550 కోట్ల వరకు పందెం కాశారు.
1. ధురంధర్ : ది రివెంజ్ (Dhurandhar : The Revenge)
విడుదల తేదీ : 19 మార్చి 2026
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామా, 2025 బ్లాక్బస్టర్ 'ధురంధర్'కి సీక్వెల్. మొదటి భాగానికి వచ్చిన హైప్ వల్ల ఈ సీక్వెల్పై అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది మొదటి భాగాన్ని మించి వసూళ్లు సాధిస్తుందని అంచనా.
2. టాక్సిక్ (Toxic)
విడుదల తేదీ : 19 మార్చి 2026
గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న కన్నడ పాన్ ఇండియా సినిమా ఇది. రాకింగ్ స్టార్ యష్ హీరో. నయనతార, కియారా అద్వానీ కూడా నటిస్తున్నారు. బడ్జెట్ దాదాపు 300-600 కోట్లు. 'ధురంధర్: ది రివెంజ్'తో పోటీ పడనుంది.
3. భూత్ బంగ్లా (Bhooth Bangla)
విడుదల తేదీ : 10 ఏప్రిల్ 2026
అక్షయ్ కుమార్ మోస్ట్ అవైటెడ్ హారర్ కామెడీ ఇది. ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించారు. పరేష్ రావల్, రాజ్పాల్ యాదవ్, టబు కూడా ఉన్నారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ దాదాపు 120-300 కోట్లు అని సమాచారం.
4. బ్యాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్ (Battle Of Galwan)
విడుదల తేదీ : 17 ఏప్రిల్ 2026
ఇది ఒక వార్ ఫిల్మ్. సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వం వహించారు. చిత్రాంగద సింగ్ కూడా నటిస్తోంది. నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బడ్జెట్ 200-250 కోట్లు అని అంచనా.
5. పెద్ది (Peddi)
విడుదల తేదీ : 30 ఏప్రిల్ 2026
తెలుగు పాన్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా ఇది. రామ్ చరణ్ హీరో. జాన్వీ కపూర్, శివ రాజ్కుమార్ కూడా నటిస్తున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా బడ్జెట్ దాదాపు 300 కోట్లు.
6. రాజా శివాజీ (Raja Shivaji)
విడుదల తేదీ : 1 మే 2026
ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవితం ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. రితేష్ దేశ్ముఖ్ హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మరాఠీ-హిందీ సినిమా బడ్జెట్ దాదాపు 100 కోట్లు. ఇది రామ్ చరణ్ 'పెద్ది'తో పోటీ పడుతుంది.