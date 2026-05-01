Krishna: ఆ మూవీ చూసి ముగ్గురు లెజెండ్స్ కి పిచ్చెక్కిపోయింది, చాలా మంది హీరోలు దెబ్బైపోయారు అంటూ కామెంట్స్
మహేష్ బాబు నటించిన ఒక సినిమాకి ముగ్గురు టాలీవుడ్ లెజెండ్స్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆ మూవీలో ఒక్కో సీన్ పిచ్చెక్కిపోయేలా ఉంది అని అన్నారు. ఇంతకీ ఆ సినిమా ఏంటి ? ఆ లెజెండ్స్ ఎవరు అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Super Star Krishna
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు పోకిరి చిత్రంతో తన కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నారు. పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పోకిరి చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు, పూరి కాంబోలో బిజినెస్ మాన్ మూవీ రూపొందింది. ఈ చిత్రం కూడా హిట్. ఈ మూవీలో మహేష్ బాబు పెర్ఫార్మెన్స్ కి పోకిరిని మించేలా ప్రశంసలు దక్కాయి.
ముగ్గురు లెజెండ్స్ కురిపించిన ప్రశంసలు
సినిమా మొత్తం మహేష్ బాబు డైలాగ్ డెలివరీ, పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక ప్రవాహంలా సాగిపోతుంది. ఈ మూవీలో ఎక్కువగా మహేష్ బాబు డైలాగులే సినిమా మొత్తం వినిపిస్తుంటాయి. ప్రతి ప్రేములో మహేష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ చిత్రం విజయం సాధించిన తర్వాత టాలీవుడ్ కి చెందిన ముగ్గురు లెజెండ్స్ కురిపించిన ప్రశంసలు వైరల్ అయ్యాయి. ఆ ముగ్గురూ ఎవరూ దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు, మహేష్ తండ్రి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, అదే విధంగా రెబల్ స్టార్ కృష్ణం రాజు.
ప్రతి సీన్ పిచ్చెక్కిపోయేలా ఉంది
ఈ ముగ్గురూ బిజినెస్ మాన్ మూవీ చూసి ప్రశంసలు కురిపించారు. దాసరి నారాయణ రావు అయితే మూవీలో ప్రతి సీన్ పిచ్చెక్కిపోయేలా ఉంది అని అన్నారు. బ్రహ్మాజీతో మహేష్ బాబు.. నేను ఎలాగోలా బతికేయడానికి ముంబైకి రాలేదు అని చెప్పే సీన్ కి ఆడియన్స్ కి పిచ్చెక్కిపోయి ఉంటుంది అని దాసరి అన్నారు. పూరి జగన్నాధ్ మహేష్ బాబు క్యారెక్టర్ ని అంత బాగా రాసుకున్నారు.
దెబ్బైపోయారు
సినిమాలో 2 గంటల సేపు మహేష్ బాబే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. లుక్స్ ని, పెర్ఫార్మెన్స్ ని మహేష్ అద్భుతంగా బ్యాలెన్స్ చేశాడు అని దాసరి అన్నారు. సినిమా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా బాగా చేశావు అని మహేష్ బాబుతో అన్నాను. ఆ క్రెడిట్ మొత్తం డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాధ్ గారిది అని మహేష్ నాతో అన్నాడు. ఆయన చెప్పింది ప్రతిదీ చేశాను అని తెలిపాడు. డైరెక్టర్ ని గౌరవించే హీరోలు చాలా పెద్ద స్థాయికి వెళ్లారు. డైరెక్టర్ పై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అని చూసిన వాళ్ళు దెబ్బైపోయారు అంటూ దాసరి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మహేష్ బాబు మాత్రమే చెప్పగలడు
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. బిజినెస్ మాన్ స్క్రిప్ట్ ని పూరి జగన్నాధ్ అద్భుతంగా రాశారు. మేయర్ ఎలక్షన్ జరిగే సీన్ అయితే సినిమాకి హైలైట్. పూరి రాసిన డైలాగులని మహేష్ బాబు మాత్రమే చెప్పగలడు అని నా ఫీలింగ్ అంటూ కృష్ణ ప్రశంసలు కురిపించారు. కృష్ణం రాజు మాట్లాడుతూ ఇటీవల వచ్చిన నేచురల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చిత్రాలలో బిజినెస్ మాన్ బెస్ట్ మూవీ. మహేష్ బాబు చాలా నేచురల్ గా చేశారు. ఇది డైరెక్టర్ సినిమా. దర్శకుడే రచయిత అయితే ఎలా ఉంటుందో పూరి జగన్నాధ్ నిరూపించారు అని కృష్ణంరాజు అన్నారు.