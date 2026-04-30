Bellamkonda Sreenivas: సమంత నుంచి పూజా హెగ్డే వరకు.. తనకన్నా ఏజ్ ఎక్కువున్న హీరోయిన్లతో రొమాన్స్ చేసిన హీరో
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తన కెరీర్ లో ఎక్కువగా స్టార్ హీరోయిన్లతో నటించాడు. ఆ హీరోయిన్లంతా శ్రీనివాస్ కంటే వయసులో పెద్దవారే. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Bellamkonda Sreenivas
యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రెడ్డి వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. తిరుమలలో శ్రీనివాసుని పాదాల చెంత ఈ జంట వివాహం వైభవంగా జరిగింది. వీరి వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు బంధువులతో పాటు కొందరు సెలెబ్రిటీలు కూడా హాజరయ్యారు. మే 1న వీరి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ హైదరాబాద్ లో జరగనుంది. అల్లుడు శీను చిత్రంతో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ టాలీవుడ్ లోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ప్రముఖ నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ తనయుడే బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్. అల్లుడు శీను మూవీ నుంచి చివరగా విడుదలైన కిష్కింధపురి వరకు శ్రీనివాస్ వరుసగా క్రేజీ హీరోయిన్లతో నటిస్తున్నాడు. తనకంటే వయసులో పెద్దవారైన సమంత, కాజల్ లాంటి హీరోయిన్లతో కూడా రొమాన్స్ చేశాడు. తనకంటే వయసు ఎక్కువ ఉన్న ఐదుగురు హీరోయిన్లతో శ్రీనివాస్ ఇప్పటివరకు నటించారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సమంత
శ్రీనివాస్, సమంత కలసి అల్లుడు శీను చిత్రంలో నటించారు. బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ కన్నా సమంత వయసులో ఆరేళ్ళు పెద్ద. అయినప్పటికీ ఈ మూవీలో వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ బాగా కుదిరింది.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
రకుల్ కంటే శ్రీనివాస్ వయసులో రెండేళ్లు చిన్నవాడు. వీరిద్దరూ బోయపాటి తెరకెక్కించిన జయ జానకి నాయక చిత్రంలో నటించారు. ఈ మూవీ ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేదు.
కాజల్ అగర్వాల్
ప్రస్తుతం కాజల్ వయసు 40ఏళ్ళు. బెల్లకొండ శ్రీనివాస్ వయసు 33 ఏళ్ళు. ఇద్దరి మధ్య ఏడేళ్ల ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది. అయినప్పటికీ వీరిద్దరూ కవచం, సీత చిత్రాల్లో కలసి రొమాన్స్ చేశారు. రెండు సినిమాలు డిజాస్టర్స్ అయ్యాయి.
పూజా హెగ్డే
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ కంటే పూజా హెగ్డే వయసులో రెండేళ్లు పెద్ద. వీరిద్దరూ సాక్ష్యం చిత్రంలో జంటగా నటించారు. సినిమా నిరాశ పరిచినపప్టికీ ఆన్ స్క్రీన్ పై వీరి కెమిస్ట్రీకి మంచి మార్కులు పడ్డాయి.
నుస్రత్ భరూచా
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ఛత్రపతి హిందీ రీమేక్ లో నటించిన సంగతి తెలిసిందే. అది దారుణమైన ఫ్లాప్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో క్రేజీ హీరోయిన్, బుల్లితెర నటి నుస్రత్ భరూచా హీరోయిన్ గా నటించారు. ఆమె వయసు 40 ఏళ్ళు. శ్రీనివాస్ కన్నా ఆమె ఏడేళ్లు పెద్ద.