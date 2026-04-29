- Konidela Sreeja జీవితంలో ప్రేమ, పెళ్లి, విడాకులు.. ఆమెకి అండగా నిలిచింది చిరంజీవి కాదు, ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే
చిరంజీవి చిన్న కుమార్తె శ్రీజ కొణిదెల వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి. ఆమె ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వాటి గురించి మాట్లాడుతూ చిరంజీవి ఓ సందర్భంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమార్తె శ్రీజ జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. పెద్ద కుమార్తె సుస్మిత నిర్మాతగా రాణిస్తోంది. రాంచరణ్ పాన్ ఇండియా హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. అయితే శ్రీజ మాత్రం వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. మొదట శ్రీజ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కొన్నేళ్ల తర్వాత భర్తతో విభేదాలు వచ్చి విడిపోయింది.
శ్రీజ మొదటి వివాహం
ఆ తర్వాత కళ్యాణ్ దేవ్ ని వివాహం చేసుకుంది. విభేదాల కారణంగా అతడి నుంచి కూడా శ్రీజ విడిపోయింది. ప్రస్తుతం పిల్లలతో సింగిల్ గా ఉంటోంది. శ్రీజ మొదటి వివాహం చేసుకున్నప్పుడు మీడియాలో సంచలనం అయింది. ప్రేమ వివాహం చేసుకోవడం అంతా షాక్ అయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా ఓ సందర్భంలో చిరంజీవి శ్రీజ జీవితం గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిరంజీవి తల్లి అంజనాదేవి
శ్రీజకి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఆమెకి అండగా నిలిచిన వ్యక్తి గురించి చిరంజీవి మాట్లాడారు. తల్లిదండ్రులుగా చిరంజీవి, సురేఖ ఎలాగూ అండగా ఉంటారు. కానీ మరో వ్యక్తి కూడా ఆమె భరోసా ఇచ్చి అండగా నిలబడ్డారట. ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు.. చిరంజీవి తల్లి అంజనాదేవి.
శ్రీజ జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు
చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. మా అమ్మ పాజిటివ్ నెస్ గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి. నా చిన్న కూతరు శ్రీజ జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయి. అది వాస్తవం. ఆ టైంలో శ్రీజకి మా అమ్మ చాలా మంచి సలహాలు ఇచ్చి అండగా నిలిచింది. శ్రీజ ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటుంది. నాన్నమ్మ సలహా ఇస్తే ఎంతో ధైర్యంగా ఉంటుంది అని అంటూ ఉంటుంది.
ఒక్కరి వల్ల నీ జీవితం ఇబ్బందులకు గురి కాకూడదు
ఒక్కరి వల్ల నీ జీవితం ఇబ్బందులకు గురి కాకూడదు. నీకంటూ జీవితం ఉంటుంది. దానిని కంటిన్యూ చేయు అని అమ్మ.. శ్రీజకు చెప్పింది అని చిరంజీవి గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె ఈ జనరేషన్ మహిళ కాదు. కానీ ఈ జనరేషన్ వాళ్లకు కూడా ఉపయోగపడే సలహాలని అమ్మ ఇస్తుంది అని చిరంజీవి అన్నారు.