- సూర్యని జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా నిలబెట్టిన దర్శకురాలు.. ఆమె సినిమాని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశాడో తెలుసా ?
Suriya Rejected Parasakthi: శివకార్తికేయన్ నటిస్తున్న పరాశక్తి సినిమాలో మొదట సూర్యనే హీరోగా అనుకున్నారు. ఆయన తప్పుకోవడానికి గల కారణాన్ని సుధా కొంగర వివరించారు.
Why Suriya Rejected Parasakthi Movie
‘ఇరుది సుట్రు’, ‘సూరరై పోట్రు’ లాంటి సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన సుధా కొంగర దర్శకత్వం వహించిన తదుపరి చిత్రం ‘పరాశక్తి’. ఈ సినిమాను మొదట సూర్యతో ‘పురనానూరు’ పేరుతో సుధా కొంగర డైరెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సూర్య 2డి ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ నిర్మించాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రంలో సూర్యకు జోడీగా నజ్రియా నటించాల్సి ఉంది. దుల్కర్ సల్మాన్, విజయ్ వర్మ కూడా ఇందులో నటించడానికి కమిట్ అయ్యారు. కానీ ఆ సినిమా ప్రకటనతోనే ఆగిపోయింది. కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ సినిమా నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు సూర్య ప్రకటించారు.
కథ శివకార్తికేయన్ వద్దకు
ఆ తర్వాత ఆ కథ శివకార్తికేయన్ వద్దకు వెళ్లింది. అతనితో సుధా కొంగర ‘పరాశక్తి’ అనే పేరుతో ఈ సినిమాను తీశారు. పరాశక్తి చిత్రంలో శివకార్తికేయన్కు జోడీగా శ్రీలీల నటించింది. ఈ చిత్రంలో అధర్వ, రవి మోహన్ కూడా ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. డాన్ పిక్చర్స్ సంస్థ తరపున ఆకాష్ భాస్కరన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రం జనవరి 10న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాష్ సంగీతం అందించారు. ఇది ఆయన 100వ చిత్రం.
లాక్డౌన్
ఈ నేపథ్యంలో, సూర్య ఈ సినిమా నుంచి ఎందుకు తప్పుకున్నారో ఇంటర్వ్యూలో సుధా కొంగర వివరించారు. ఆమె చెప్పిన దాని ప్రకారం, కరోనా సమయంలో సూర్య ఈ కథ విన్నారట. వినగానే ఆయనకు బాగా నచ్చి, వెంటనే డెవలప్ చేయమని చెప్పారట. ఆ సమయంలో లాక్డౌన్ ఉండటంతో, బయటకు వెళ్లి రీసెర్చ్ చేయడం కుదరలేదట. ఆ తర్వాత అంతా పూర్తయ్యాక, షూటింగ్ కోసం సుధా కొంగర అడిగినన్ని రోజులు సూర్య డేట్లు కేటాయించలేకపోయారట. అందుకే సూర్య ఆ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారని సుధా కొంగర చెప్పారు.
ఆ తర్వాత శివకార్తికేయన్ ఎంట్రీ
అలాగే, ఈ కథలోకి శివకార్తికేయన్ ఎలా వచ్చారనే దాని గురించి సుధా కొంగర మాట్లాడుతూ, ‘సూరరై పోట్రు’ సినిమాకు ముందు నుంచే శివ కోసం కథ ఉందా అని శాంతి టాకీస్ అరుణ్ విశ్వ నన్ను అడిగారు. అప్పుడు ఏమీ లేదు. ఆ తర్వాత ‘పురనానూరు’ సినిమా ఆగిపోయిన విషయం తెలిసి, ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి శివను ఇందులో నటింపజేయవచ్చా అని అడిగారు, దానికి నేను కూడా ఓకే చెప్పాను. అలా శివకార్తికేయన్ ఈ కథలోకి వచ్చారు అని సుధా కొంగర తెలిపారు.